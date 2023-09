El pasado mes de agosto salía a la luz la noticia sobre el brutal asesinato -hasta 27 cuchillazos- de un vecino de Córdoba a otro hombre en un bar de la localidad. Lo alarmante del crimen no fue solo la ferocidad de los actos, sino la identidad del presunto asesino: se trata de Eloy, un hombre de 44 años que había salido en 'First Dates' pocas semanas antes del suceso.

Su paso por el programa de citas no dejó indiferente al público. De hecho, es considerada una de las citas más breves de la historia del programa: no probaron ni la cena.

La polémica cita de Eloy

Eloy protagonizó una escena muy polémica junto a su compañera de velada, Mercedes (40). Ambos discutieron porque Mercedes quiso terminar pronto la cita alegando que no le gustaban "los calvos". Eloy no encajó bien la crítica - pese a que ella se disculpó por si había sonado violento - y respondió tajante: "A mí me gustan delgadas".

A pesar del desafortunado comienzo, Eloy quiso enderezar la situación: "Eso no quita que pueda sentarme en una mesa con una persona que no esté delgada y que podamos tener una conversación". Sin embargo, Mercedes no estuvo por la labor y el encuentro terminó antes de lo previsto. No obstante, sí pudo saberse algo de quién es (o quién dijo ser) Eloy, que pasó de ser un simple invitado del programa en busca del amor al presunto asesino de un hombre en Córdoba.

Así se presentó en el programa

Un hombre soltero, sin hijos y camarero de Córdoba. Explicó que en el pasado había sido adiestrador de perros de la unidad canina del Ejército durante 6 años. Eloy buscaba una relación formal, una mujer "con la que llevarse bien". No mostró ninguna preferencia física -como hacen muchos participantes-, simplemente quería "una persona normal".

Después de estas declaraciones se encontró con Mercedes en la barra del restaurante, donde los participantes suelen intercambiar un par de frases antes de pasar al comedor. Ninguno de los dos mostró interés en el otro durante los primeros instantes de presentación. Tanto fue así que una camarera tuvo que intervenir para que entablaran una conversación.

Al pasar al comedor la cosa fue a peor. Era evidente que no había ningún tipo de 'feeling' entre los dos solteros, y tampoco intención de conocerse. Mercedes decidió ser clara y al poco de sentarse en la mesa le dijo a Eloy: "Tú eres muy agradable y tal, pero no me atraes físicamente la verdad. No me gustan los hombres calvos".

La réplica de Eloy

La tensión aumentó todavía más cuando Eloy le respondió que a él le gustaban "delgadas". Tras el cruce de reproches, los comensales llamaron a la camarera para informarle de que su cita había terminado y que se querían marchar.

Ya separados, los solteros fueron interrogados de nuevo por el programa que presenta Carlos Sobera. Le preguntaron a Eloy por qué había terminado tan pronto la cita: "No la soporto", respondió. En la rueda de preguntas posterior ambos prometieron volver a 'First Dates' si podían tener una cita con otra persona, para darle una segunda oportunidad al "programa del amor".

Mercedes lo tiene fácil para volver. Eloy, no tanto. De momento, es sospechoso de haber matado a un hombre en un bar de Córdoba de 27 puñaladas. Las cámaras y los testigos apuntan a que Eloy es el autor del crimen. Según informa 'El Español', Eloy fue detenido en el mismo bar y, aunque no hizo declaraciones a la policía, el juez le envió al módulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea (Córdoba).

Una psicóloga analizó la cita

Claudia Nicolosa es una psicóloga que sube vídeos a Youtube analizando reacciones, citas, anuncios y todo tipo de contenido polémico. Pocos días después de emitirse la cita, la psicóloga subió un vídeo analizando el encuentro. Nicolosa insiste en que Eloy es quien más intenta que la cita fluya, aun sin mostrar en ningún momento evidencias de atracción hacia Mercedes. "Es educado y respetuoso: intenta crear puentes entre los dos", comenta la psicóloga.

Mercedes muestra desde el inicio un lenguaje no verbal de disconformidad y pasotismo. Cuando esta le dice a Eloy que no le gustan los hombres calvos, el hombre responde con una sonrisa y un sutil "no te preocupes". Nicolosa explica que se debe a "una reacción en defensa ante algo doloroso". En ese momento, la psicóloga dice que el concursante "ya ha sobrepasado los límites de empatía y conciliación" que podía mostrar hasta el momento.

Sobre la respuesta de Eloy en relación a su aspecto físico y su peso, Nicolosa defiende que está bien. "A veces, las personas sin empatía necesitan un espejo y sentirse como ellas hacen sentir a los demás". Con todo, Nicolosa concluye que la responsable del fracaso de la velada es ella, por su falta de educación, empatía y respeto.

Un crimen brutal

Lo de Eloy no fue un asesinato cualquiera. Según 'Diario Córdoba' -diario editado por Prensa Ibérica-, los testigos explicaron que Eloy estaba en el Bar la Fuente, en el barrio del Santuario de Córdoba, con un amigo el pasado 15 de agosto. En un momento dado, el concursante se levantó de su sitio, se dirigió a la cocina -aprovechando que el jefe del local estaba sacando la basura- y atacó a su compañero con un cuchillo.

Los vecinos intentaron pararlo sin éxito, hasta que Eloy se frenó -27 apuñaladas después- y se fue al baño a lavarse la sangre. Allí lo encontraría instantes después la Policía.