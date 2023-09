Telecinco no seguirá este martes la estrategia de programación que utilizó la semana pasada con 'GH VIP'. La cadena de Mediaset optó este pasado jueves por no emitir la entrega diaria de 'Cuentos Chinos' para adelantar la segunda gala del reality de convivencia, algo que no pasará mañana con la nueva gala 'Límite 48 horas', aunque no es descartable que se repita el jueves.

Tal y como ha desvelado la cadena en un nota de prensa enviada a los medios, la nueva gala presentada por Marta Flich dará comienzo este martes a las 22:50 horas, una vez que concluya la entrega diaria del programa conducido por Jorge Javier Vázquez. En esta nueva gala de 'GH VIP: Límite 48 horas', los dos nominados (Álex Caniggia, Karina, Luca Dazi o Zeus Montiel) con menor porcentaje de votos acumulados se salvarán, de modo que el duelo por la expulsión quedará reducido a dos. El programa, que ofrecerá también una selección con las situaciones más destacadas de la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, presentará la nueva prueba semanal. Titulada ‘La Revolución Francesa’, llevará a los concursantes a ‘viajar’ en el tiempo hasta esa época de la historia para preparar, ensayar y ejecutar una coreografía en la que se dividirán en dos grupos: por un lado, nobles y aristócratas, y por otro, el pueblo y la burguesía. Como es habitual, de su desempeño dependerá el presupuesto semanal para su manutención. Por último, Jessica Bueno será la segunda concursante que protagonizará la ‘Curva de la vida’, dinámica en la que relatará los episodios más destacados de su trayectoria vital.