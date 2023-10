No ha pasado tanto tiempo, pero parece una eternidad. Aunque en la actualidad la industria de la ficción española goza de muy buena salud e incluso reputación internacional, hace poco más de diez años la situación era bien distinta.

El panorama creativo era tan pobre que el sector se limitaba, con contadas excepciones, a intentar aprovechar el viento de cola de éxitos extranjeros, prácticamente siempre estadounidenses, con descarados plagios, algunos tan burdos que solían durar pocos capítulos antes de que la guadaña de la implacable audiencia les cortase la cabeza.

Vamos a repasar algunas de las copias baratas (a veces hechas con presupuestos que ya querrían hoy muchas de las actuales producciones) que parió la ficción nacional en aquellos años para olvidar entre finales de los 2000 y hasta la mitad de la década de 2010, salvo por contadas excepciones.

"La fuga", la versión cañí de "Prison Break"

"Me llamo Ana y voy a sacar a mi marido de la cárcel".

"Me llamo Bocaboca (productora) y voy a copiar "Prison Break".

Es que no se cortaban ni un pelo. Tele 5 estrenaba en 2012 "La Fuga", donde cambiaron a los hermanos Scofield-Burrows por una pareja (interpretada por Aitor Luna y María Valverde) y "palante". Hasta la sintonía que pusieron en el anuncio de la serie era (y si no era, sonaba exactamente igual) la misma de "Prison Break". Como dentro de poco también iba a estrenarse "Alcatraz", la nueva serie de J.J. Abrams, los guionistas cambiaron la prisión convencional por una en mitad del mar (qué casualidad), queriendo adelantarse así al previsible éxito (luego no lo fue) de lo nuevo del creador de "Perdidos". También eran calcadas las transiciones rápidas de imagen que avanzan por las instalaciones de la cárcel, calcaditas a las de la serie norteamericana. Una temporada y gracias.

"Gran Hotel", la hija reconocida de "Downton Abbey"

Dos series de época ambientadas en grandes palacios señoriales. ¿Casualidad? Nada de eso. La británica, estrenada en 2010, fue más que una inspiración para la que Bambú creó un año después para Antena 3, si bien en esta ocasión "Gran Hotel" mantuvo sus puertas abiertas durante 3 temporadas, gracias a su consciente propósito de diferenciarse de la original.

"Las chicas de oro": ¡Toma, Moreno!

Pese a su noble reparto, "Las chicas de oro" de la productora de José Luis Moreno, que llegó a nuestras pantallas en 2010 y duró una única temporada, no le llegó ni a la suela de la zapatilla de estar por casa a las originales "The Golden Girls" de Betty White y compañía. Quince años antes, también se había adaptado la serie original a España con el título de "Juntas, pero no revueltas".

"Piratas": mar, trágame

Puestos a dar vergüencita ajena, Tele 5 siempre ha sido una cadena amiga de los despropósitos. Y de otra forma no puede calificarse su serie "Piratas", un producto infame que intentaba en 2011 aprovecharse del éxito de la saga cinematográfica protagonizada por Johnny Depp y que se ese año enrolaba en su tripulación a Penélope Cruz. Aquí tuvimos que conformarnos con Óscar Jaenada y Pilar Rubio. El barco, como era de esperar, naufragó pronto. Ocho capítulos que ni yendo uno hasta arriba de ron.

"RIS: Investigación Científica", nuestro CSI de andar por casa

Fue un re-refrito de Tele 5. Una adaptación de la serie italiana "R.I.S. Delitti imperfetti", a su vez inspirada en la famosa factoría "CSI" estadounidense. Nadie pudo sorprenderse del fracaso de esta propuesta a pesar de que estar encabezada por José "Grissom" Coronado.

"Cuenta atrás": Dani Martín en plan Jack Bauer

El que fuera vocalista de El Canto del Loco, Dani Martín, remedó al Jack Bauer de Kiefer Sutherland en esta indisimulada copia de "24" donde el reloj corría hacia atrás en cada capítulo y los giros de guión eran una constante. El tiempo se le agotó pronto. Una temporada y hasta luego, Corso.

"Los Protegidos": "Héroes" + "Los Serrano"

"Los protegidos" nació cuando "Héroes" ya estaba amortizada. Ni eso nos ahorró que la copiaran descaradamente hasta el formato cómic en algunas escenas, poniendo en la coctelera además unas gotitas de "Los Serrano" (cuyo final pasará a los anales de la historia televisiva, pudiendo ir en esta frase la palabra "anales" con cualquiera de sus acepciones). Las comparaciones aquí no es que sean odiosas, es que sofocan. Con todo, duró tres temporadas, emitidas originalmente entre enero de 2010 y junio de 2012. Hasta su spin-off "Historias de Protegidos" llegó el año pasado plagiando, en este caso al formato de "Élite Historias Breves".

"Ángel o Demonio" o cómo intentar chupar (sangre) del tirón de la saga "Crepúsculo"

En 2008 comenzaba con éxito en los cines la saga "Crepúsculo". Pues nada, con un muchito de allí y un poquito de "Buffy, cazavampiros", Tele 5 (aunque en principio estaba destinada a Cuatro) nos regaló en 2011 "Ángel o Demonio", donde aún nos duele ver a Aura Garrido protagonizando esta refritada historia de la lucha entre el bien (la luz) y el mal (la oscuridad). Dos temporaditas aguantó e incluso Mediaset vendió los derechos y hay adaptaciones de la serie en varios países del Este de Europa.

"El don de Alba", el "Entre Fantasmas" que Disney engendró para España

"Me llamo Alba Rivas y puedo ver cosas que nadie más puede ver. Ése es mi secreto". Así se nos presentaba, sobre un cielo angelical, la guapa actriz valenciana Patricia Montero en la promo en Tele 5 de "El don de Alba", que llegaba con la llamativa vitola de ser el primer proyecto de ficción desarrollado directamente por Disney en España para un canal generalista. No era ningún secreto: calcaba el modelo de la serie "Entre fantasmas" de Jennifer Love Hewitt, con algún toque de "Medium".

"Doctor Mateo": mezcla de "House" y "Doctor en Alaska" con sabor a central lechera asturiana

Mucha más vida tuvo en Antena 3 "Doctor Mateo", estrenada en 2009 y basada en la serie británica "Doc Martin", que a su vez bebió de "Doctor en Alaska" y "House". Cinco temporadas aguantó este drama médico rural protagonizado por Gonzalo de Castro.

"Hospital Central" y "Urgencias" o cómo dar gato (Vilches) por liebre (Clooney)

Desde que Emilio Aragón conquistara el corazón de la audiencia con su "Médico de Familia", las series de matasanos eran sinónimo de audiencia en España. Cuando "Urgencias" ya era un éxito internacional y había consagrado a George Clooney como sex-symbol mundial, Tele 5 lanzó la versión española, "Hospital Central", con su propio canoso interesante, el doctor Vilches, interpretado por el desaparecido Jordi Rebellón, quien por cierto también salía en "Médico de Familia". 20 temporadas y 300 episodios dan cuenta de que las adaptaciones española no tienen siempre por qué ser groseras y abocadas al fracaso. Aunque "MIR" no triunfó en 2027 en su intento de ser la "Anatomía de Grey" española.

"Hispania, la leyenda", la réplica patria que no llegó ni a las sandalias a la imperial "Roma"

No faltó el péplum en el catálogo de copias español. "Roma", el celebrado drama histórico coproducido por la BBC, HBO, y la RAI, tuvo en 2010 su respuesta, por decir algo, en la serie "Hispania, la leyenda", que aunque tuvo tres temporadas vio cómo su audiencia bajaba episodio tras episodio. Otro quiero y no puedo de tantos que ha habido.

Los Borgia y los Tudor, en Toledo

Al calor de "Los Borgia" y "Los Tudor" asomó por la piel del toro "Toledo, cruce destinos", cuyas intrigas palaciegas fueron fulminadas tras su primera temporada.

"El Barco" fue otra producción campeón de campeonas en cócteles: "El internado", "Perdidos", "Waterworld"... pero naufragando desde el principio entre musculitos, escotes y actores patrios cuya vocalización hacía necesario el subtitulado más de una vez. "Acusados" se miraba claramente en "Daños y Perjuicios"; "Vis a Vis" recordó mucho, sobre todo al principio, a "Orange Is The New Black"...

Hay más casos, pero todos estos son ejemplos que ilustran suficientemente bien el desierto de ideas y el poco riesgo que asumía hace años la ficción audiovisual española.

Por suerte, no todo fueron fiascos en esa década negra: la exitosa "Águila roja" se ganó el favor del público con su propuesta a medio camino entre "El zorro" y "Curro Jiménez". Otros ejemplos dignísimos, como "Crematorio" o "¿Qué fue de Jorge Sanz?" nos demostraron que España sí que podía.