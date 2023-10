Isa Balado ha regresado a las redes sociales después de sufrir una agresión sexual mientras realizaba una conexión en directo con 'En boca de todos'. La reportera del programa de Cuatro ha roto su silencio con un emotivo post publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta… pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos", aseguró la periodista en esta publicación.

La comunicadora también quiso agradecer los mensajes que ha recibido desde que tuvo lugar ese lamentable hecho: "No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado… Me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción".

Cabe recordar que, posteriormente a este episodio, Isa Balado recibió el apoyo de gran parte de la sociedad española. Por ejemplo, después de que una jueza dejase en libertad al individuo que le tocó el culo a la periodista en dicha conexión, Antonio García Ferreras fue muy claro a la hora de dar su opinión al respecto después de emitir las imágenes de lo ocurrido en 'Al rojo vivo'.

"Muchas presentadoras y reporteras, cuando han tenido que hacer este tipo de trabajos en la calle, han sido víctimas de esto. Afortunadamente, ha habido un antes y un después en este país y esto empieza a ser una noticia inaceptable", aseguró el comunicador en el programa de laSexta, además de darle el apoyo de todo el equipo a Isabel Balado.

Posteriormente a estas palabras, aquella entrega de 'Al rojo vivo', Ferreras le cedió la palabra a Verónica Sanz, que también recordó cómo vivió un momento similar cuando trabajaba para Cuatro: "Creo que todas hemos sido víctimas de ello. Toda reportera que ha estado en una aglomeración o en un evento con mucha gente donde la euforia se desata, incluso sin llegar a eso, se ha encontrado con abuso de muchos tipos, vejaciones e, incluso, tocamientos. A mí me ha pasado, pero creo que le ha pasado a todas".

"Tú lo denunciaste en su tiempo, y es verdad que no tuvo repercusión", aseguró Antonio García Ferreras antes de dar paso a las imágenes del reportaje en el que Verónica Sanz fue víctima de tocamientos, añadiendo: "La España de hace 12 años. Somos un país mejor. Fijense, ahora esto es inaceptable. Debería haberlo sido también".

"Yo recuerdo lo extraña que me sentí y la angustia que pasé, porque, aunque somos profesionales, mantienes el tipo, y a mí cuarenta matones no van a impedir hacer mi trabajo. No me van a frenar, pero lo pase mal porque me estaban manoseando y agarrando. En el tercer o cuarto directo lo dije, y lo que obtuvo fue una broma. Entonces, te desactivan como una persona que está viviendo un momento delicado. Recuerdo que me fui muy rápido de allí y lo dejé en el olvido. Esa fue toda la 'denuncia'. 11 o 12 años más tarde, he querido recordarlo porque cuando vi lo que le pasaba a la compañera. Es el mismo plató. El mismo estudio. Desde esa misma mesa las cosas han cambiado", aseguró Sanz.