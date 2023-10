Jordi González no se ha tomado mal la cancelación de 'La plaza'. A pesar de su corta duración, el presentador ha asimilado bien la desaparición de su programa: “El único que se ha quedado sin trabajo soy yo, y esto tampoco es un problema porque he trabajado mucho y tengo para vivir”, explicaba.

"Ha sido un visto y no visto", reconocía en una entrevista con la Radio de Cataluña. 'La plaza' se estrenó el 27 de septiembre y se despidió ocho entregas después el 6 de octubre con unos pobres registros que no superaban el 7% de cuota de pantalla.

El comunicador se siente satisfecho con el trabajo hecho, principalmente por ser un programa hecho por RTVE: “Me transmitió ese plus de esperanza que se da cuando se hace algo propio. No se ha acertado, no sé si en el formato o en la hora de emisión, porque salíamos a la misma hora que otras cadenas con unos recursos brutales y nosotros éramos una espada de madera”, aseguraba.

El periodista aprovechó la entrevista para hablar de un proyecto que no salió a la luz por culpa del adelanto electoral: "Había la oportunidad de presentar un informativo, pero como hubo elecciones se paró todo. Yo iba a empezar todos los días diciendo: 'Buenos días, España'. Iba a hacer un informativo, que me hacía mucha ilusión", confesó durante el coloquio.

Por sus palabras, todo parece indicar que Jordi González iba a ser el encargado de conducir 'Mañaneros': "Eso se suspendió, ya veremos si en un futuro lo hacemos. Fue cuando me propusieron hacr 'Lazos de sangre', que ha renovado, y de golpe me propusieron hacer la tarde con 'La plaza'".