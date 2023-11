Málaga presenció una noche llena de emociones y sorpresas durante la novena gala de MasterChef Celebrity. El foco principal de la noche fue, sin duda, el versátil actor Antonio Banderas. Conocido mundialmente por sus papeles en el cine, Antonio Banderas se sumergió en el mundo culinario, presentando su apasionante proyecto gastronómico en 'La Pérgola del Mediterráneo'.

Antonio Banderas y su pasión por la gastronomía

Ubicado en la envidiable azotea del Real Club Mediterráneo de Málaga, La Pérgola del Mediterráneo es un reflejo de la pasión de Antonio Banderas por la gastronomía local. "Mi deseo es que, después de disfrutar de una buena obra de teatro, puedan tener una experiencia gastronómica que los transporte", compartió el actor. Además, Antonio Banderas dejó claro que, además de su talento en la gran pantalla, sabe cómo cocinar, especialmente cuando se trata de arroces. "Mientras que en el cine a veces me lanzo a proyectos atípicos, en la cocina, siempre acierto, especialmente con mis paellas", bromeó.

Un duelo culinario digno de "El Zorro"

El ambiente estaba cargado de energía cuando los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz hicieron su aparición vestidos al estilo de 'El Zorro', un guiño al icónico personaje que Antonio Banderas llevó a la fama. Un duelo de esgrima definió a qué equipo ayudarían, creando un momento lleno de diversión y expectación.

La destreza oculta de Antonio Banderas

Pero el momento cumbre de la noche fue cuando Antonio Banderas demostró una habilidad oculta: pelar gambas a una velocidad impresionante. "Desde joven descubrí que el que pela más rápido, come más. Y yo siempre he sido amante de las gambas", confesó entre risas. Pero no todo fue gastronomía. Antonio Banderas también compartió un vistazo a su vida personal en Los Ángeles, destacando la fuerte conexión con su familia y amigos, a pesar de las adversidades.

"Soy rápido porque a mí me gustan mucho las gambas y cuando era joven me di cuenta de que el que pelaba más rápido comía más" @antoniobanderas #MCCelebrity pic.twitter.com/BIBEUbVRsv — MasterChef (@MasterChef_es) 2 de noviembre de 2023

Un toque musical con Antonio Banderas

Más tarde, Antonio Banderas impulsó a Laura Londoño a desvelar su talento como cantante, lo que añadió un toque musical y emotivo al programa.

Gastronomía de primera con Antonio Banderas

La gala culminó con un desafío culinario donde las celebridades prepararon un menú excepcional bajo la supervisión del equipo de La Pérgola del Mediterráneo. Un total de 60 personalidades de Málaga tuvieron el honor de degustar este menú, incluido el mismo Antonio Banderas.

En resumen, fue una noche donde el talento, la pasión y la gastronomía se fusionaron, y Antonio Banderas brilló como el protagonista. La combinación de su carisma y habilidades culinarias aseguró un episodio memorable de "MasterChef Celebrity".