Miguel Ángel Revilla ya no tiene la misma relación que tuvo con Pedro Sánchez en el pasado. El expresidente de Cantabria habló este lunes con 'Espejo Público' para hablar de los pactos del PSOE y la amnistía, desvelando que el actual presidente en funciones no le ha cogido el teléfono en las dos recientes llamadas que le ha realizado.

"A Pedro Sánchez no le gusta que le lleves la contraria y no quiere oír voces discrepantes. Como sabe que lo que le voy a decir no entra en sus cálculos, prefiere no coger el teléfono. Una cortesía de cogerlo me parece que es lo mínimo exigible, teniendo en cuenta que en multitud de ocasiones tanto la apoyé", aseguró Revilla en el programa presentado por Susanna Griso en Antena 3.

El exdirigente cántabro también recordó las veces que defendió mediáticamente al líder de los socialistas cuando, por ejemplo, Felipe González le criticó por su negativa a formar una 'gran coalición' de gobierno con el PP.

"Pedro cumplía algo que era sagrado, qué les dices a los electores y qué haces", afirmó Revilla, añadiendo que Sánchez le llamaba para preguntarle por su opinión en determinados temas políticos.

A su vez, el expresidente de Cantabria también se pronunció sobre la amnistía y la negociación de PSOE y Junts, asegurando que ve "indicios preocupantes" en estas conversaciones: "A más tardar mañana habrá un acuerdo entre Puigdemont y Sánchez".

"Lo que queda de esta situación por lo que yo palpo, es una sensación de descrédito de la política en cuanto que lo que se dice tiene que ser luego correspondido con los hechos", comentó Revilla, añadiendo que los políticos tienen que decir en las campañas electorales qué van a hacer y mantenerlo y sobre todo "en tan gordo como decir no a la amnistía".