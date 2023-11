Telecinco dedicó su noche del lunes a la figura de Miguel Bosé. Además de emitir el primer capítulo de 'Bosé', el biopic basado en la vida del artista, en canal de Mediaset ofreció posteriormente un programa especial para desgranar algunos de los episodios más importantes de su trayectoria profesional y personal. En una entrevista con Joaquín Prat, el propio intérprete hizo un repaso por las etapas más desconocidas de su vida.

En su conversación con el periodista, Bosé se remontó a su infancia para recordar el que fue su primer "gran amor". "Era una chica que es guapísima todavía. Teníamos cuatro o cinco años, nos agarrábamos de la mano y decíamos que éramos novios", compartió el cantante, que a día de hoy sigue manteniendo relación con ella: "Yo la miraba rendido. Me parecía una mujer bella, simpática, pizpireta. Era y es listísima, es una mujer muy culta".

Andrea Bronston, amiga de Bosé, desveló en plató la identidad de la mujer en cuestión: Bárbara Blasco. "Era compañera mía en el colegio", aseguró la actriz: "He hablado con ella esta tarde. Siguen teniendo una relación maravillosa". "Y es madrina de uno de sus hijos", aportó por su parte Paola Dominguín, que también participaba en la tertulia sobre su hermano.

En la entrevista, Prat también se interesó por su primera relación sexual, un tema en el que Bosé no quiso profundizar. "No me acuerdo", aseguró entre risas. Después de esto le preguntó por la historia de Amanda Lear, a quien el padre de Bosé le habría pedido que le "enseñase los jardines", según él mismo recordó. "Me enseñó el huerto", acabó admitiendo el protagonista de la noche.

Bosé, sobre su padre: "La realidad supera a la ficción"

La relación con sus padres fue otro de los temas que se tocaron durante la entrevista. En concreto, Miguel Bosé habló sobre los momentos más duros con su padre, Luis Miguel Dominguín, los cuales aparecen en la serie sobre su vida: "La realidad supera con creces cualquier ficción que puedes hacer".

"Cuando mi padre dice en la serie que no era deseado, que era una frustración, que era un fraude y que no era digno de llevar ese apellido... Esas cosas me las dijo. Sucedió, se dijo, pasó", destacó en su charla con Prat: "Tengo lo peor de mi padre, que es el mal genio, el mal carácter. También tengo la torería. Ser torero no es solo una profesión, es una actitud en la vida".

En cuanto a su madre, Lucía Bosé, respondió en un tono mucho más distendido. "Lo peor de mi madre es innumerable", aseguró entre risas: "Mi padre tenía cosas muy malas, pocas pero fuertes. Mi madre tenía cosas muy molestas, muy coñazo, pero no tan malas". "Eran dos personas magníficas, pero era difícil sobrevivirles", apuntó.

El intérprete también se abrió en canal al recordar la muerte de sus progenitores. "Al principio uno no se da cuenta de que se ha muerto... Si Luis Miguel Dominguín es inmortal. Cuando te topas con la realidad entras en shock. Y te das cuenta de todo lo vivido, de toda esa primera parte de la vida que fue compensada".

Durante mucho tiempo vivió un "vacío" que fue ocupando cada vez más espacio, según relató: "Se hace desolador, angustioso, no te deja respirar. Y de repente, se va". Un sentimiento que volvió a revivir con el fallecimiento de su madre: "Me pasó lo mismo".