Kike Quintana ha vuelto a dar que hablar en la última entrega de su sección en 'TardeAR'. Con sus característicos comentarios de humor ácido, el sobrino de Ana Rosa hizo a referencia a Sonsoles Ónega, la rival más directa del programa de Telecinco, a la que puso un mote.

"El jueves que viene voy a tener a Antonio Hidalgo aquí en 'fila zero'. Lo digo con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal, que la enanita planetaria ya se sabe que dice siempre lo mismo", aseguró el colaborador en el transcurso de su sección 'Fila Zero' para referirse a la presentadora de Antena 3, que actualmente ha sido galardonada con el Premio Planeta.

"Quédense aquí con nosotros, que lo vamos a pasar muy bien", también aseguró Kike Quintana, mientras su tía, Ana Rosa, reaccionaba con una carcajada a estas palabras mientras estaba sentada a su lado en la grada, como viene siendo habitual en su sección.

No hay que recordar que en la sección de Kike Quintana en 'TardeAR' solo se había centrado en comentarios sobre el programa hasta ahora. De hecho, el sobrino de Ana Rosa Quintana ha llegado hasta comentar las audiencias del programa con su característico humor ácido: "Por un lado, me apetece verte, me da alegría, pero, por otro lado, me gusta ganar y cuando presentas no ganamos, chica".

Dichas afirmaciones se referían a las audiencias cosechadas cuando Beatriz Archidona se ponía al frente del programa el viernes 13 de octubre, día en el que se casaron Isa Pantoja y Asraf Beno, logrando máximo histórico con un 12% de cuota de pantalla y 948.000 espectadores.

"Yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes", justificaba Ana Rosa Quintana. "Primero, por mis compañeros que los hacen genial. Y segundo, porque soy la productora del programa, todo queda en casa", zanjaba.