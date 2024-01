Un año más, Cristina Pedroche se convertía en el foco de todas las miradas el 31 de diciembre. Sus apuestas siempre generan mucho debate, pero también la llevan a ser una de las más seguidas durante la emisión. Este año, Antena 3 ha vuelto a ser líder de audiencia y Cristina Pedroche ha dejado a los espectadores boquiabiertos.

Este año Cristina Pedroche ha apostado por un vestido con el que pretendía rendir homenaje a la madre naturaleza. El vestido estaba compuesto por un 80% agua por lo que, de haber llovido, no hubiera quedado rastro de él. La pieza fue diseñada por la firma sostenible de Paula Ulargui.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero este año, no solo se centraron en su vestido. El objeto de debate surgió en torno al supuesto caché que recibe la presentadora por ponerse al frente de las Campanadas de Antena 3.

Según un artículo publicado por 'La Razón', el sueldo de Cristina Pedroche sería de 60.000 euros frente a los 30.000 de su compañero Alberto Chicote. Una afirmación que ha llevado a la presentadora ha zanjar de una vez por todas el asunto.

"Da igual cuántas veces explique que tengo contrato de cadena con Atresmedia y que todos mis trabajos, incluidas las Campanadas, entran dentro de mi sueldo mensual. La gente que quiere criticar lo va a hacer igualmente", ha aclarado.

Cabe recordar que Cristina Pedroche es una habitual de programas como 'Zapeando', donde colabora semanalmente o de 'Password' en el que se le pudo ver como presentadora.

Los inicios de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3

En una de las entrevistas previas a su aparición estelar en la Puerta del Sol, la presentadora contó como surgió su primera aparición en las Campanadas. "Estaba en 'Zapeando' y me llamaron. En aquel momento todo el mundo se comía las uvas con Televisión Española, eso es así", señaló. Como tenían poca confianza en hacer buenos datos de audiencia, le dieron absoluta libertad y ningún tipo de presión.

Viendo los inesperados datos y la polémica por su primer vestido, Atresmedia decidió renovar su confianza en ella y ofrecerle el salto a Antena 3. Una tradición que cada año ha ido sumando más y más audiencia hasta superar a Televisión Española en 2022.

Para aceptar este reto Cristina Pedroche puso dos condiciones. "Yo tengo dos condiciones que necesito que me respetéis: la primera es que me pongo lo que me apetezca. Y la otra condición era que quería correr la San Silvestre porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre porque es en mi barrio", confesó que pidió.