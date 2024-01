'El Desafío' regresa esta noche a las 22:00 horas a Antena 3 para poner a prueba a ocho nuevos famosos en su cuarta edición. Roberto Leal vuelve a ponerse al frente de este formato creado por Atresmedia y 7yAcción ('El hormiguero').

Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro conforman el casting de esta cuarta edición, uno de los "mejores de la televisión actual", según palabras de Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia: "'El Desafío' es transversal y gusta a todos los públicos, tiene éxito en todas las franjas y eso es importante para el modelo de entretenimiento que queremos hacer"

Emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas marcarán esta nueva edición del formato, que seguirá teniendo continuidad en Antena 3 tras su finalización, ya que se trabaja en su quinta temporada. "Lo que ha hecho este equipo es increíble. Cada semana hay 50 ensayos y en la temporada hay 600 ensayos. Imagínense los coaches que hacen falta, los lugares donde practican y el esfuerzo que tienen que hacer. Y cada año se nos ocurre una idea peor que el anterior", comentó Salvador.

El programa seguirá contando con invitados que también valorarán las actuaciones de los concursantes. De hecho, en el estreno de este viernes, Ana Mena estará presente en su plató. "Es puro espectáculo, con un gran casting y un magnífico presentador, un todoterreno", apuntó Ferreiro.

Los 'pellets', bajo la lupa de laSexta

La crisis de los 'pellets' en la costa gallega llega a 'laSexta Columna' esta noche a las 21:30 horas en laSexta. La contaminación se extiende por la costa, de nuevo. La llegada de millones de pequeñas bolitas de plástico a las playas recuerda a la catástrofe del ‘Prestige’. Mientras los científicos analizan los posibles riesgos para la salud y sus efectos en el medio ambiente, la política se embarca en una guerra a poco más de un mes para las elecciones autonómicas en Galicia. Por su parte, el cruce de acusaciones entre el Gobierno central y el gallego se intensifica. ¿Son creíbles todas las explicaciones y justificaciones?

El accidente ha generado una crisis que requiere acción y rapidez. ¿Cuáles serán las consecuencias para el ecosistema? ¿Puede afectar al pescado que comemos? ¿En qué medida se verá afectada la economía?

Por último, el programa analiza si podemos proteger los mares teniendo en cuenta el fenómeno de las bolitas de plástico en las playas, que preocupa a los expertos desde hace años. Un comercio marítimo mundial, voraz y desatado, reparte microplásticos por las costas de todo el mundo. Y cuando ocurre un accidente, las consecuencias duran años.

Telecinco emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo programa de 'De Viernes'. En él, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como 'Colate' se sentará en el plató del programa para responder a todas las preguntas sin tapujos. ‘’Era muy controladora, me alejó cada vez más de mi familia. Hubo manos negras que me cerraron posibilidades de trabajar, empezó una campaña de destrucción…Mi padre me dijo ‘esta mujer te va a arruinar la vida’’, son algunas de las frases de nuestro invitado.

Jason Statham, protagonista en Cuatro

Cuatro apuesta hoy, a partir de las 22:00 horas, por 'The Mechanic'. Arthur Bishop es un asesino a sueldo con un estricto código de honor y un extraordinario talento. Cuando una agencia del gobierno de Estados Unidos le contrata para que elimine a un espía renegado o a un empresario corrupto, pueden dormir tranquilos, ya que saben que la muerte parecerá un trágico accidente o que habrá sucedido por causas naturales. Bishop estudia su objetivo antes de eliminarlo para asegurarse de evitar incidentes internacionales y contener cualquier posible escándalo. Llegado a un punto, Bishop decide poner fin a su carrera y retirarse a vivir de los considerables fondos que ha acumulado durante su vida. Sin embargo, el destino tiene otros planes para él, entre los cuales la obligación de formar al joven Steve McKenna en el arte de matar.