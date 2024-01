La televisión digital terrestre en España, más conocida como TDT, avanza hacia la integración plena de la alta definición; el formato conocido como HD. Un concepto que hace referencia a la resolución de las pantallas (número total de píxeles que pueden ser mostrados), lo que hace que se caracterice por ofrecer imágenes con un mayor nivel de detalle y calidad, además de sonido envolvente.

Por ello, a partir del 14 de febrero cesarán las emisiones en definición estándar (SD), lo que significa que, desde esta fecha límite, todas aquellas televisiones, decodificadores y receptores TDT que no estén preparados para este cambio, es decir, que no sean compatibles con la alta definición, tendrán que buscar una solución si quieren ver los canales. Y también supone que las empresas televisivas, cualquiera sea su ámbito de cobertura, deben hacer evolucionar sus emisiones hasta la alta definición antes del 14 de febrero, porque si no dejarán de verse al no estar preparados para la alta definición.

Según informa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la transición obligatoria a la alta definición de la Televisión Digital Terrestre en España estaba inicialmente programada para el 1 de enero de 2023, pero finalmente se pospuso hasta el 14 de febrero de 2024, fecha en la que "será obligatorio que los canales de televisión emitan en calidad HD. Los canales en SD desaparecerán por completo, con el objetivo de ahorrar ancho de banda, algo crucial para la transmisión de contenido en 4K y directamente relacionado con la expansión de las redes 5G en el país", han detallado.

Qué necesitan los telespectadores

Por lo que respecta a los usuarios, para adaptarse a esta fase tecnológica y disfrutar de la visualización de los contenidos de alta definición en TDT es preciso disponer tanto de una pantalla adecuada como de un receptor TDT adecuado. No obstante, la mayoría de los televisores ya llevan el receptor TDT de alta definición integrado. El usuario deberá verificar si el televisor es compatible con la alta definición. El Ministerio cifra en más de un 98% los aparatos adecuados que, de hecho, ya están viendo los canales HD.

Y en el caso de los usuarios que tienen televisores ya preparados para la alta definición, debido a la desaparición de los servicios en definición estándar y su evolución a alta definición, el número de canales encontrados y su posición en la lista de canales puede cambiar. Con lo que es posible que se tenga que reordenar, y en algún caso resintonizar los canales.

¿Cómo ver la TDT en HD?

El principal inconveniente para aquellos consumidores de televisión que aún no tienen un televisor de alta definición en sus hogares es evidente. No es la primera vez que los usuarios aseguran haber comprado un televisor con estas características en su momento. Sin embargo, el problema radica en que se vendían como «HD» debido a que podían reproducir contenido en esa calidad a través de HDMI. Para ver la TDT en HD, el televisor necesita un sintonizador DVB-T y MPEG-4, mientras que los canales en SD requieren DVB-T y MPEG-2.

Si te encuentras en esta situación, tienes dos alternativas. La primera es obvia: cambiar de televisor. La segunda opción te permitiría mantener un aparato al que tienes un especial cariño, pero aún así tendrás que invertir en un nuevo sintonizador.

Si utilizas un receptor externo para la TDT, tienes la alternativa de cambiarlo por uno que ofrezca calidad de alta definición. De esta manera, al conectarlo al televisor a través del puerto HDMI, podrás ver los canales en HD sin problemas. Así evitarás tener que cambiar de televisor y te ahorrarás dinero.

Sea cual sea la situación que te impida ver televisión en calidad HD, no cabe duda de que supondrá un gasto adicional para aquellos que se enfrenten a este «problema» tecnológico, y para el que muchos hogares requerirán la ayuda de un técnico especializado.