La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 no ha dejado a nadie indiferente. Además de triunfar en audiencias, la final del certamen musical está acaparando la conversación en redes sociales desde el pasado sábado. 'Zorra' resultó ser la canción favorita del jurado y también del público a través del televoto, pero su elección también ha generado una oleada de críticas y ataques por parte de un determinado sector de la sociedad.

Este lunes ha sido Pedro Sánchez quien se ha posicionado a favor de la revindicativa canción que representará a España en Eurovisión 2024. En una entrevista con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo', el presidente del Gobierno ha puesto en valor la canción del dúo compuesto por Mery Bas y Mark Dasousa.

"¿Se va a liar o no se va a liar? Bueno, para una parte del país sí. Otra parte dirá que no pasa nada", ha planteado Ferreras después de ponerle un fragmento de la actuación a Sánchez, que ha respondido de esta forma: "A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, también puede ser divertido. Por tanto, este tipo de provocaciones, tienen que venir necesariamente de la cultura".

🔴 Pedro Sánchez, sobre 'Zorra', la canción que va a representar a España en Eurovisión: "Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones" pic.twitter.com/NqBYLjj1jq — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 5 de febrero de 2024

"Volviendo a la fachoesfera, entiendo que le hubiera gustado tener el Cara al sol. Pero a mí me gusta más tener este tipo de canciones", ha subrayado el líder del Ejecutivo, dejando claro así su apoyo a los ganadores del Benidorm Fest 2024: "Es electrónica, ochentera y provocadora. Está hablando de cosas que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres".