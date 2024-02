Daniel Alonso, más conocido en redes sociales como Plex, fue el invitado este pasado miércoles en 'El hormiguero'. El youtuber habló de numerosos asuntos en su entrevista con Pablo Motos y las hormigas del programa de Antena 3, llegando incluso a lanzar un consejo a aquellos jóvenes que se quieren dedicar a las redes sociales en un futuro.

"Lo típico que se diría es que es una excepción, que es muy complicado, pero tampoco creo que hay que matar el sueño de nadie de esa manera. Habrá muchos chavales que quieran ser youtubers y dedicarse a subir contenidos a internet y los padres les dirán lo típico de que tienen que estudiar. Tienen razón, pero yo que sé... Al final, de todos las personas que están viendo esto ahora mismo, habrá algunas personas que serán como yo", comenzó diciendo el creador de contenido.

El youtuber de 22 años rehuyó por completo de poner esta posibilidad como algo casi imposible: "Creo que hay que intentarlo. Solo se vive una vez y lo peor que te puede pasar es que te quedes como estás. Entonces, yo les animo. Por mucho que parezca complicado y sea uno de muchos, hazlo, porque puede que seas tú".

Instantes después, Pablo Motos sorprendió a Plex poniéndole uno de sus primeros vídeos en el que lanzaba una especie de premonición que se ha cumplido. En él, se mostraba muy convencido en que iba a llegar a los 100.000 subcriptores en su canal de Youtube, algo que ha cumplido en los últimos años hasta llegar a los 12,8 millones de seguidores: "Es mi sueño y no me voy a rendir".

"Cuando veo esto digo 'Hostia'. Me siento de 'puta madre'. Además, me acuerdo perfectamente de ese momento porque eran la 1 de la madrugada y tenía examen al día siguiente. Estaba estudiando y yo decía que no quería hacer esto (estudiar). Por aquel entonces, subía mis primeros vídeos. De hecho, me llamaba de otra manera, pero tenía tantas ganas de conseguirlo porque yo hacia ese vídeo para desahogarme y autoconvencerme, pero luego seguía estudiando", aseguró Plex.