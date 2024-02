El juicio de Dani Alves por una presunta agresión sexual a una joven también estuvo presente en la última entrega de 'Así es la vida', generando un nuevo cargado de mucha tensión. Sandra Barneda tuvo que pedirle explicaciones a Antonio Montero por el comentario que había realizado sobre este caso en una de las intervenciones que hizo en el programa de Telecinco.

Para ser más concreto, este momento se originó después de que Andrea Suñe realizase una segunda conexión en directo desde programa, lo que originó la controvertida intervención del paparazzi ,que comenzó diciendo que no le gustaría ser el juez que tuviese que decidir sobre este hecho: "El problema del delito al final es que ocurre en un lugar donde solo hay dos personas".

"Tenemos que entender que las relaciones entre dos personas, un hombre y una mujer, en cualquier momento de esa relación la mujer tiene derecho a parar. En cualquier momento. Eso tiene que prevalecer sobre todo. Pero también hay que entender cómo es un hombre. Un hombre cuando está lanzado...", aseguró Montero, provocando rápidamente las voces de protesta de muchas compañeras de programa, entre las que se encontraba Sandra Barneda: "¿Cómo es un hombre?".

“A mí me gustaría que me explicaras cómo es un hombre. Porque a lo mejor muchos hombres no piensan cómo tú”, le replicó la comunicadora antes de que el periodista prosiguiese con su argumento en mitad del alboroto que hubo en el aquel momento: "Yo explico cómo es un hombre".

Tras la insistencia de sus compañeras y la advertencia de Barneda de que se quedaban sin tiempo, Montero siguió con su defensa: “La naturaleza humana y del planeta Tierra funciona de una manera. Y hay que educar al máximo a la sociedad para dejarle claro a todo el mundo con su naturaleza que cuando una mujer dice no es no. Que no haya ninguna duda de eso".

“Uf... Cómo íbamos a acabar el programa. Me he pegado un susto”, aseguró Barneda para dar por acabada aquella contienda dialéctica.