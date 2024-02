El programa de 'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de tres décadas acompañando a los espectadores en sus hogares. Pero esta semana ha comenzado con un gran cambio: la sustitución del cantante Joaquín Padilla por Jota, el nuevo cantante de 'La Ruleta de la Suerte'. Padilla llevaba desde 2012 en el programa y ponía a cantar a todo el público con sus interpretaciones .

Así lo ha confirmado el presentador Jorge Fernández: "Estoy mirando para allí arriba, y digo 'Joaquín, vaya corte de pelo que te has hecho, ¿no? Qué pelado te has pegado'. Pero no es Joaquín...", ha comenzado bromeando el presentador.

A continuación, el conductor del programa ha dado la bienvenida a Jota, el nuevo cantante de 'La Ruleta de la Suerte'. "Es la nueva moda, Jorge", ha seguido bromeando la nueva incorporación.

La razón por la que Joaquín Padilla deja 'La Ruleta de la Suerte'

Una de las mayores preguntas que se han hecho los espectadores en redes sociales es cuál es el motivo detrás de la sustitución de Joaquín Padilla.

Te puede interesar: Finanzas Personales Cómo pedir el subsidio para mayores de 52 años online

Tal como ha precisado el propio Fernández, la nueva cara del programa llega para sustituir a Joaquín durante varios días, que no podrá asistir al plató. "Te damos las gracias y la bienvenida con este fortísimo aplauso, muchísimas gracias", ha sentenciado el presentador antes de dar paso a la ovación del público.

El debut de Jota no ha podido ser mejor: su interpretación de una canción de David Otero y otra del grupo 84 han sido suficientes para recibir el visto bueno de la audiencia