Fue un programa marcado por momentos memorables y otros no tan graciosos. Entre pretendientes obsesionados con mujeres que acuñaron míticos "¿Pero usted quién es?" y otros que pasaron a convertirse en memes antes de que estos existieran oficialmente por puro ridículo, el programa que Antena 3 emitía religiosamente cada tarde enganchaba a pequeños y mayores entre telenovela y telenovela. "El diario de Patricia" pertenece, sin duda, a la historia de la televisión española y su presentadora, Patricia Gaztañaga, una figura para todo el mundo estimada y familiar.

No son pocos los que se han preguntado qué ha sido de la famosa conductora a lo largo de los años y es que, si bien podría haberse convertido en una "eterna" en nuestras pantallas, Patricia decidió desaparecer tal y como hacían los invitados detrás del gran biombo del programa.

Lo cierto es que la vasca hizo tanta sombra a Juan y Medio y su posterior sucesora, Sandra Daviú, que pocos recuerdan a los otros presentadores que tuvo “El diario” (si bien es cierto que ellos estuvieron durante un corto periodo de tiempo).

Tras su salida del ‘diario’, Gaztañaga empezó con otro proyecto de Antena 3: ‘No es programa para viejos’, que no logró las métricas esperadas durante las seis temporadas que duró. Tras este proyecto llegaría su paso a la cadena Cuatro para presentar ‘Bodas cruzadas’, aunque poco después volvería a A3 con ‘El Marco’, que se canceló poco más de una semana después de estrenarse: se trataba de un reallity show donde ocho parejas mostrarían sus vidas en directo en un espacio de 20 metros cuadrados (de su casa o de su trabajo) sin que pudieran salir del espacio delimitado (de hacerlo, quedarían eliminados). Un formato que, vista la rápida cancelación a diez días del estreno del programa, no convenció al público.

Fue en el año 2012 cuando Patricia volvió a su tierra natal y a ETB, la cadena en la que comenzó su carrera (cadena del País Vasco). Tres años después volvería a Antena 3 para aparecer en un programa especial de la cadena por sus 25 años de emisiones. Su última aparición en la televisión no fue en la tele autonómica sino en la nacional, donde cerró su etapa televisiva en ‘Cuestión de tiempo’ de la 1.

'El insta' de Patricia: su marido, su hija y su familia

Actualmente, Patricia trabaja en una empresa de publicidad que fundó junto a su marido, Iñaki Solaum, y se ha desvinculado totalmente de su etapa televisiva. Además del negocio y tal como hace ver a través de sus redes sociales, dedica su tiempo a la defensa de los derechos de los animales dando eco a asociaciones y participando en campañas para buscar familias a perros maltratados y abandonados en Bilbao.

Su última publicación en Instagram fue una tarta de cumpleaños el pasado 25 de diciembre con motivo de su 57 aniversario. Patricia, muy activa en redes, comparte contenido de su vida diaria y momentos con su marido, su hija y el resto de su familia. Una de sus últimas apariciones en movimiento es, precisamente, un vídeo al más puro estilo TikTok bailando con su hija a la que llama, cariñosamente, "mi rubia loca". La presentadora sigue, aunque en otro formato, derrochando naturalidad y sentido del humor.