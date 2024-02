Dentro de muy, muy poco tiempo, nuevos famosos cambiarán sus acomodadas vidas por las playas de Honduras y ese sol abrasador que azota los Cayos Cochinos. ‘Supervivientes 2024’ está a punto de comenzar y en este listado oficial iremos desvelando a todos los concursantes.

¿Quiénes serán los valientes que se atreverán a lanzarse del helicóptero para pasar hambre, enfrentarse a las condiciones adversas de Honduras y luchar en las pruebas más duras? En pocas semanas, Laura Madrueño recibirá a una nueva tanda de participantes que, seguro, nos harán disfrutar a lo grande.

Eso sí, aún no ha comenzado la aventura y ya está dando que hablar. Y es que Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, se alargará este año hasta el mes de julio. El programa, como ya se ha publicado, volverá a estar capitaneado por Jorge Javier Vázquez. Y es que en unas semanas arrancará el reality, aunque todavía no se conocen a ciencia cierta quienes serán los supervivientes que participarán en esta nueva aventura. Desde la cadena amiga solo han confirmado a una parte muy pequeña del casting que formará parte del concurso que, eso si, se alargará mucho más de lo que solía durar este reality. ¿Y por qué? Porque no será una sola edición, sino que habrá dos ediciones seguidas de Supervivientes tal y como ha confirmado la cuenta especializada en televisión Algo Pasa TV.

Polémica por Ángel Cristo

Ángel Cristo ya está preparándose a conciencia para viajar a Honduras, ya que es uno de los concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2024’ y tendrá que compartir playa con otros famosos como Arkano, Arantxa del Sol o Zayra Gutiérrez.

Él se define como una auténtico superviviente y su principal objetivo es que los espectadores le conozcan de verdad: “Espero que me apoyéis en este reto y que tengáis la oportunidad de conocerme”, asegura en uno de sus vídeos de presentación.

“Hace unos meses decidí hablar de mi vida y ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo ha opinado de mí y, realmente, nadie ha pasado tiempo conmigo ni me conoce”, añade en su previa antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos.

El nuevo participante confirmado del reality show más extremo de Telecinco es un hombre muy conocido por todos los espectadores, ya que procede de una de las familias que más titulares ha dado en los medios de comunicación.

Hace algunos meses, el hijo mayor de Ángel Cristo y Bárbara Rey decidía sentarse en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta para hablar alto y claro de su dura infancia y de la verdadera relación con su madre, dando titulares de lo más explosivos. Entre otras cosas, el ahora concursante de ‘Supervivientes’ contó que su madre lo dejó abandonado en un hospital “sin dinero y sin ropa” y que, también, lo estuvo medicando durante “toda la vida”. Un brutal testimonio que, tras años de silencio, lo colocó en el punto de mira y en uno de los personajes revelación de finales de 2023. En ‘Supervivientes’ quiere que todo el mundo le conozca de verdad y está dispuesto a mostrar su mejor versión.

De hecho, tras sus duras palabras, son muchos los que critican que en redes sociales que el hijo de Bárbara Rey se lucre en el reality tras su entrevista en Telecinco. ¿Le apoyará el público una que llegue a Honduras?.

Estos son los concursantes confirmados para el reality extremo de Telecinco: