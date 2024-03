Los compañeros de 'Algo Pasa TV' dieron en exclusiva que uno de los rostros más carismáticos de 'El Conquistador' de TVE fichaba para la nueva edición de 'Supervivientes', que se estrena el próximo jueves 7 de marzo en Telecinco con Jorge Javier Vázquez al mando. Gorka Ibarguren es concursante de 'Supervivientes 2024'.

Como ha pasado en varias ocasiones, el sol de Honduras y la brisa marina enamora a muchas parejas que en un principio no iban buscando el amor. Gorka abandona España muy enamorado de su novia, Andrea Morate, con quien empezó una relación a finales del año pasado. El primer 'like' que da Gorka a Andrea es el 11 de octubre de 2022, pero no es hasta el 30 de septiembre de 2023 cuando él comenta una fotografía.

El 13 de noviembre de 2023 confirman su relación en redes sociales con un precioso vídeo de ellos demostrando lo que se quieren. Tal y como han publicado en su Instagram, Andrea ha acompañado a Gorka en sus últimas horas en Madrid antes de que se embarque en 'Supervivientes 2024'.