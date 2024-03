Aún no se ha estrenado, pero falta poco para que 'Supervivientes 2024' empiece. El próximo jueves 7 de marzo, la cadena de televisión Telecinco arrancará uno de los realities más extremos de la televisión y la lista de concursantes confirmados está prácticamente lista.

La concursante Carmen Borrego se ha sincerado acerca de como se encuentra a escasos días del estreno:"Durante muchos años se me ha ofrecido ir a 'Supervivientes'. Siempre me ha dado miedo y por motivos familiares no me podía ir de España", explicó.

A lo largo de su carrera, Carmen Borrego ha participado en varios programas de televisión, tanto como colaboradora como concursante. Su presencia en los medios de comunicación la ha convertido en una figura conocida y apreciada por el público español.