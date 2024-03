Lola Ortiz, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y ‘Supervivientes’, vuelve a la primera línea mediática después de que su amiga Amor Romeira hiciera público el desagradable incidente que vivió recientemente. La televisiva se vio en la obligación de acudir a comisaría después de mantener una violenta discusión con su expareja por la que la joven acabó en el suelo.

“Anoche, en Gran Canaria, estaba Lola Ortiz tomando algo con unas amigas. Tiene un encuentro con una expareja, este no la trata bien y ella acaba en el suelo”, comienza relatando Amor Romeira en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco. “Decide ir a comisaría y, cuando entra, le dicen que los ordenadores están apagados, que no pueden recoger la denuncia”, añade.

Por esta razón, la canaria decide acudir a otra comisaría de Policía en la que recibe la misma respuesta. Eran las cinco de la madrugada y Lola Ortiz, totalmente rota y aterrorizara, opta por irse sola a casa. ”No entiendo por qué no se activó ningún protocolo para defenderla. Desde aquí lo denuncio públicamente”, lamenta Amor Romeira.

Poco después de concluir la emisión de ‘Fiesta’, la colaboradora de televisión tomó nuevamente la palabra en sus redes sociales para dar voz al lamentable episodio que tuvo que vivir su amiga a manos de su exnovio. “Lo que sufrió Lola es violencia de género. Y se debió aplicar el protocolo. Pero no, la dejaron indefensa con miedos e inseguridad. Te amo, hermana. No estás sola. Denuncia y ve hasta el final”, señala.

Finalmente, Lola Ortiz por fin pudo poner los hechos en conocimiento de la Policía unas horas después. “Se ha levantado dudosa, pero ha sacado valor. Se ha ido al médico y está acudiendo a poner una demanda porque esto se tiene que denunciar y nadie puede tratarte como te trate ni un exnovio, ni una pareja, ni un amigo, ni nadie”, expone Romeira.

Las palabras de Lola Ortiz

Tan solo dos días antes de que la joven tuviera que hacer frente a esta situación, compartía esta reflexión en sus redes sociales: “Nuestra mente es muy sabia, nos alerta cuando algo no va bien. Hay que escucharse y ser consciente de la realidad, no de lo que ‘nos gustaría que fuera’. Nos merecemos claridad en la vinculación, sin tener que estar mendigando cariño o atención. No podemos controlar lo que hacen las otras personas, pero sí lo que hacemos nosotros”.