El viernes conocíamos la noticia. Bárbara Rey y Sofía Cristo han cumplido su palabra y, justo antes de que Ángel Cristo viajase a Honduras para concursar en Supervivientes, emprendían medidas legales contra el joven buscando que no continúe hablando ni revelando cosas sobre su familia durante su paso por el reality.

Tal y como revelaba 'TardeAR', los abogados de la vedette han enviado un burofax a Telecinco advirtiendo que "las manifestaciones que ha difundido sobre nuestras representadas, por ejemplo, ciertas difamaciones sobre unas supuestas fotografías de la Sra. García con terceras personas, son constitutivas de una grave vulneración de sus derechos fundamentales" y con ellas Ángel atentaría contra el derecho al honor y a la intimidad de su madre.

Una demanda que no preocupa en absoluto al hijo de Ángel Cristo, que no dudaba en ironizar al ser preguntado por las medidas legales que ha tomado contra él su madre justo antes de coger el avión junto al resto de sus compañeros de reality: "¿Pero no se suele demandar después de hablar" ha preguntado sonriente, dejando claro que no le preocupa lo que Bárbara y Sofía puedan hacer mientras esté en Honduras.

Ahora es la vedette la que ha salido al paso de las informaciones para aclarar el motivo por el que sus abogados han enviado un burofax a Ángel, asegurando que no se trata de una amenaza para que no hable sobre ella en Supervivientes.

"Voy ahí, voy mejor, pero estoy en tratamiento. Entre el tratamiento, la medicación y todo, estoy bastante mejor. Luego se extrañan cuando me ven bien, pero es que estoy en tratamiento" ha revelado cuando le hemos comentado que la vemos muy bien, explicando a pesar de su mejoría todavía está recuperándose de la depresión que sufre desde hace un tiempo y que se vio agravada por los durísimos ataques de su hijo.

Y precisamente ha sido al preguntarle por la demanda contra Ángel cuando ha asegurado que "no son acciones legales. Mis abogadas han mandado un burofax pues, en fin, que evite ya el seguir hablando, pero nada. No hay ningún tipo de amenaza" ha afirmado rotunda, revelando que ella no tiene "miedo de nada" de lo que pueda contar su hijo porque "tengo la conciencia muy tranquila", "Lo que pasa que es muy doloroso. Nada más, no tengo nada más que decir" ha añadido muy seria.

Sin pronunciarse sobre las declaraciones del joven antes de volar a Honduras, Bárbara ha reconocido no tener "ni idea absolutamente de nada" sobre la información acerca del archivo definitivo de la demanda por violencia de género que su expareja y madre de su hija interpuso contra Ángel el año pasado. Una gran noticia para él sobre la que la artista no ha mostrado un especial entusiasmo: "Que no tengo idea y no voy a hablar más de él, de verdad".

Pero aunque no quiere decir nada sobre su hijo, no ha dudado en "desearle lo mejor" durante su paso por Supervivientes.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: