La entrada de Carmen Borrego en Supervivientes ha sido toda una sorpresa tanto para los seguidores como amigos y familia. La hija de María Teresa Campos se reencontrará en la isla con una expareja de su hermana, Kike Calleja, con el que también le une una gran amistad ya que ambas estuvieron presentes en la boda del colaborador el año pasado. El anuncio de su participación se produjo en el programa Así es la vida, donde está de colaboradora y que compagina con su participación en Vamos a ver.

La colaboradora confesó en el momento de la noticia que estaba muy nerviosa, pero tenía muchas ganas de embarcarse en la aventura que supone vivir en una isla paradisiaca de Honduras. Todavía no está todo el elenco de participantes anunciado, pero Borrego se presenta como una de las estrellas de la edición y con más experiencia en asuntos televisivos.

Las sorpresas no se hicieron esperar y desde Así es la vida le prepararon una llamada muy especial, la de su hija Carmen. La participación de Borrego en Supervivientes ha merecido que su hija salga del anonimato por primera vez y le mande un emotivo mensaje. "Ha sido una luchadora siempre y lo va a volver a ser. Estamos con ella a tope. Es muy perseverante y concienzuda".

Carmen también quiso añadir que "si ha dado el paso va a ir a tope. La queremos muchísimo. Tiene una estrella en el cielo que va a velar por ella y lo va a hacer fenomenal". Estas emocionantes palabras han provocado que apareciesen las lágrimas en el rostro de Borrego, que se le vio muy agradecida por el detalle que había tenido su hija con ella.

Carmen quiso cerrar su intervención con dos mensajes alentadores: "Tiene que recordar la mujer que es y cómo ella sabe encarar retos complicados", explicó, añadiendo que "piense en nosotros, que la vamos a estar apoyando". Todo eran buenas palabras y lágrimas de alegría, pero Borrego desveló una promesa que había intentado que su hija firmase.

"Le he pedido a mi hija que fuera a defenderme y ella me ha dicho que no quería aparecer", confesó la colaboradora, afirmando que es una decisión que le duele pero que respeta. También dijo que era una pena que su hija no quisiese acudir al plató de Supervivientes, ya que le haría "haría mucha ilusión porque es una tía estupenda que se expresa muy bien". En el caso de su marido, Borrego ha comentado que le ha dado un consejo antes de viajar a Honduras. "Me ha dicho que esté tranquila, que viva la experiencia y que controle la cabeza".

