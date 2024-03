A muchos les ha llamado la atención la actitud tranquila e incluso bromista de Ángel Cristo Jr. en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras al ser preguntado por las medidas legales que han iniciado su madre y su hermana contra él con la intención de que no siga revelando intimidades de su familia durante su paso por Supervivientes. "¿Pero no se suele demandar después de hablar? Yo voy a pasarlo bien y a intentar concursar, y todo lo demás..." respondía con una sonrisa, dejando claro que va a hacer su concurso y que no tiene miedo a la demanda de Bárbara Rey.