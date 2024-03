No solo el fichaje de Carmen Borrego en Supervivientes 202' ha dado que hablar, también el de Ángel Cristo Jr -hijo de Bárbara Rey y hermano de Sofía Cristo- ha supuesto un revuelo mediático. Y es que parece que está dispuesto a continuar en televisión tras sus demoledoras entrevistas hablando de su familia.

Hace unos días pudimos hablar con Jenny Llada, la que fuera amiga íntima de la vedette, sobre la participación de Ángel en el reality y nos aseguraba que sigue manteniendo el contacto con él: "Le llamo, estoy pendiente y le digo, si le hace falta, pues yo le quiero muchísimo, porque date cuenta que mi hija se ha criado con ellos de pequeñita".

Jenny nos confesaba que "siempre lo voy a querer" porque guarda muchos recuerdos de él, al igual de que de su madre, a quien también "quiero mucho" y de la que se compadece de lo ocurrido: "Me da mucha pena que le pase eso", pero no olvida que "no se portó bien conmigo y eso me dolió".

En cuanto a si va a seguir la participación de Ángel en el concurso de televisión, nos reconoce que sí: "Voy a verle, le voy a apoyar y voy a estar ahí, pero ojalá un día se recupere el amor que se tienen su madre y él, porque sé que se quieren, ojalá se pueda eso".

Para Jenny, el hijo de Bárbara "es un chico que con la vida que ha vivido va a dar muchísimo juego, porque va a tener momentos de bajones, va a tener momentos de carácter, que también lo tiene, y va a dar mucho juego, pero en el fondo es una muy buena persona, muy bueno, muy compañero, y va a ser un gran compañero y un gran concursante, pero sí nos va a dar muchos momentos importantes, fuertes y eso en televisión es así".

Además, nos aseguró que si ella tuviera la llave para que Bárbara y su hijo se reconciliasen, ella la utilizaría: "Yo haría lo que fuese porque se llevasen bien, pero ni Bárbara Rey, conociéndola, lo iba a consentir, porque ella para eso es muy suya y es suficientemente fuerte y lo ha demostrado ante su vida para, si quiere reconciliarse, hacerlo ella por sí misma, y no va a admitir ni que yo ni que nadie nos metamos, yo la respeto y, por supuesto, no lo haría nunca por ese motivo. Pero si no hubiese otro y esa fuese la llave que les abre el camino del amor otra vez, por supuesto que lo haría".

De esta manera, Jenny deja claro su postura respecto al conflicto que han tenido madre e hijo y asegura que va a apoyar a Ángel en esta nueva andadura profesional en televisión que ha elegido.

Estos son los concursantes confirmados para el reality más extremo de Telecinco: