Mostrando su faceta más solidaria, Pipi Estrada ha arropado a Isabel Gemio en la cena benéfica por el aniversario de su Fundación que se ha celebrado este lunes en el Casino de Madrid. Un evento muy especial que tenía lugar horas después de que Carmen Borrego anunciase que es una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes, que se estrenará previsiblemente el próximo 7 de marzo en Mediaset.

Un fichaje estrella que el ex más mediático de Terelu Campos -y uno de los azotes públicos del clan- no ha dudado en comentar con ironía, asegurando que la que fuera su cuñada se ha convertido "en la nueva Pozí" de la televisión, haciendo referencia al histriónico humorista gaditano que saltó a la fama con sus surrealistas intervenciones en el programa 'Crónicas marcianas': "Con todo mi respeto y cariño para 'el pozí', que era maravilloso".

"Que no la coman los bichos, que no la piquen mucho los mosquitos, que le den algo de comer porque hay personas que cuando no comen, con el hambre, tienen un carácter muy irascible. La hermana tenía un carácter muy irascible cuando no comía, y claro, imagino que todo se pega, la misma genética, la irascibilidad si no hay comida" ha apuntado con malicia, asegurando que la frase de Carmen de "voy a vivir la experiencia ya me chirría".

"Vas a vivir una aventura, vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público, pues, ya está, vive la aventura y dejémonos ya de victimismo" le ha aconsejado a la menor de las Campos, insinuando que no le ve demasiado futuro en el reality.

Cambiando de tema, pero sin olvidar a Terelu, Pipi está convencido de que su ex no se podría llevar bien con Mar Flores si la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia cuajase. "Yo te pregunto... Si la hija de Pedro Sánchez y el hijo de Feijóo salieran en una portada... Complicado. Sería complicado, ¿verdad? Pues esto es un ejemplo que a mí me vale. Mar Flores y 'la mediática'... Pues ni se van a encontrar, ni se han encontrado, ni van a tener nunca absolutamente nada" ha asegurado por lo que conoce a la presentadora.

Sobre Alejandra Rubio

Sin embargo, el periodista sí afirma que ve a Alejandra - por la que siente un gran cariño- y al actor "muy enamorados y felices". Y no ha dudado en abogar porque les dejemos vivir su historia de amor con "total normalidad". "Se lo dije en privado a Alejandra y se lo digo públicamente también: 'vive esta aventura como te apetece vivirla, vívela con todas las consecuencias'. Porque al final no te quedes con la duda. Lo peor que uno puede hacer en la vida es quedarse con dudas. No te quedes con dudas, vívela. Y al final lo que hayas vivido, lo que hayas disfrutado, si sale bien seguimos disfrutando. Y si sale mal, lo hemos vivido" sentencia.

Por último, ha querido lanzar un mensaje a Terelu, a la que ya ni nombra refiriéndose a ella como "la mediática": "Ya tenemos una edad y estamos en otra película en la vida y ya no es cuestión de pullitas. Me gusta la ironía, soy sarcástico, me gusta el sentido del humor y lo utilizo. Pero hay una cosa fundamental entre ella y yo, que a nuestras vidas ha llegado la indiferencia, y la indiferencia es como el encefalograma plano". "Pero dicho todo esto le deseo lo mejor porque cuando tú deseas mal rollo para la gente todo tiene efecto boomerang" asegura.