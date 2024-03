Arranca Supervivientes 2024, una de las ediciones más esperadas del concurso. Al frente vuelve a estar Jorge Javier Vázquez, quien daba la bienvenida a los concursantes a una edición que traerá muchas novedades al concurso. Y tantas son las novedades que hasta dos nuevos concursantes pasarán a ser nuevos supervivientes aunque todavía no se han desvelado sus nombres, sólo sus iniciales: F.J y L.M. Y como pista, pues que ya han participado en otra edición del concurso. La duda está servida pero las redes ya están ardiendo y especulando con que estas iniciales podrían corresponder a Kiko Jiménez (Francisco Jiménez), ex de Gloria Camila y con quien participó en 2017 y Laura Matamoros, que participó en el mismo año.

Saltos del helicóptero

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el salto del helicóptero. Todos los concursantes saltaron al mar (si no no cobran el sueldo, tal y como reveló Isabel Rábago, colaboradora y ex concursante del reality) no sin antes hablar en directo con Jorge Javier.

Uno de los momentos más esperados fue cuando el presentador conectó con Zayra Gutiérrez, hija del ex futbolista del Real Madrid y la presentadora Arantxa de Benito. “Zayra, que alegría me da verte, con la de tardes que he hablado yo de ti… que buenas tardes de gloria nos has dado”, ha comenzado diciendo el presentador catalán mientras que Zayra respondía entre risas: “A mi vosotros no tantas…”.

La joven se ha mostrado bastante nerviosa antes del salto y ha pedido que le bajen el helicóptero: “O me lo bajan o no me tiro”, a lo que Jorge Javier ha respondido con una de sus sonadas bromas: “Hace mucho viento y si te lo bajamos, corre el peligro de que cuando te vayas a tirar, el pelo se te enrede con las hélices”.

Guti en Supervivientes

Pero el momento más divertido ha sido cuando Jorge Javier le ha hecho una pregunta muy esperada por todos: “¿Tú crees que nos estará viendo tu padre?”, a lo que ella ha respondido tajante: “Seguro. Papá te amo”.

Jorge Javier, muy contento ha contestado “si lo sé, me opero más” y ha revelado un secreto muy bien guardado del catalán: “¿Tú sabes que yo tenía un poster de tu padre en mi habitación?”. “No me extraña, es que mi padre es muy guapo”, respondía Zayra. Pero el presentador no ha querido dejar pasar la oportunidad de que la imaginación de la joven siguiera trabajando: “Hasta aquí te puedo leer porque mi imaginación…”.

Zayra se reía y finalmente le dedicaba su salto a su marido, Miki Mejías, que la estaba viendo desde el plató; a su bebé de 10 meses, Hugo, y a toda su familia. “Os amo a todos” decía la madrileña antes de lanzarse desde el helicóptero con un salto perfecto.

Finalmente y tras el juego de recompensa en el que Zayra no ha quedado muy bien posicionada, sólo por delante de Carmen Borrego, la joven pasará a formar parte de playa Olimpo junto a Mario González, que será el líder, Claudia Martínez, Arantxa del Sol, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero, Ángel Cristo y Carmen Borrego. A priori los supervivientes que habiten esta playa tendrán una serie de ventajas sobre los compañeros que vivirán en playa Condena, un arenal más inhóspito y oscuro.

Esta es la lista de concursantes que ya se encuentran en los Cayos Cochinos: