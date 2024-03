Ángel Cristo Jr. se ha convertido en el eje de casi todos los conflictos en Supervivientes 2024. Aunque apenas han transcurrido unos días desde que los concursantes llegaron a Honduras el hijo de Bárbara Rey ya ha tenido más de un conflicto con sus compañeros, pero principalmente con Carmen Borrego.

En la Palapa salían las imágenes del conflicto y fue Zayra la que expresó su enfado hacia Ángel, señalándole que ahora entendía por qué lo llaman "mala persona": "Solo sabes hablar atacando a las personas. No sabes dialogar con nadie. Y tú vas de que has vivido en un circo todo el rato. Ya lo sabemos. Pero porque hayas vivido en un circo no significa que sepas hacer de todo".

Kike Calleja salió en defensa de la hija de Guti recordando que Ángel fue el primero en faltar al respeto en Playa Olimpo, tanto a él como a Carmen Borrego: "Te dije que era la última vez que faltabas al respeto en este equipo". El hijo de Bárbara Rey admitió que pidió perdón "por lo del geriátrico y el cuidador". La discusión surgió a raíz de un comentario que Ángel hizo en Playa Olimpo, recordando una frase de su novia Ana sobre la madre de Carmen Borrego, María Teresa Campos. Esto provocó la ira y el total enfado de Carmen Borrego.

En esta conversación Ángel relata cómo su pareja hace referencia a María Teresa Campos como “viejita”, lo que hace que Borrego salte como un resorte diciendo: “No menciones a mi madre”.

El resto de los compañeros, en especial Mario, le reprocha a Ángel que meta a gente de otras familias en la conversación a lo que el hijo de Bárbara Rey le replica: “¿A ti quién te ha llamado en este entierro?”. “Tú no te tienes que meter en nada de lo mío, porque tú eres un ignorante”, seguía Ángel.

La pelea sigue en directo

La discusión en la Palapa no terminó ahí ya que Carmen Borrego intervino sin rodeos: "¿Para qué pides perdón? Para luego seguir... No vale Ángel". El hermano de Sofía Cristo afirmó que ella lo había llamado "machista y que me gusta mucho el dinero", a lo que la colaboradora de Telecinco le reiteró: "Bastante machista".

"Tú has hecho una carrera hablando de los demás", le reprochó Ángel. La tensión entre ambos concursantes aumentaba y se enzarzaron en una discusión inesperada. "Yo hago la carrera como a mí me dé la gana. Pero no hago la carrera jodiendo a mi familia. No la he hecho jamás. Tú sí, vives del circo y de hablar mal de tu familia. Vas reptando".

Este intercambio de palabras fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una tensa confrontación entre Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego durante la noche en Supervivientes 2024. La disputa reflejó claramente las tensiones subyacentes dentro del equipo y puso de manifiesto las diferencias irreconciliables entre ambos concursantes.

Ángel, con su actitud defensiva, intentó justificar sus palabras, mientras que Carmen no dudó en enfrentarse a él directamente, evidenciando su disgusto y desaprobación hacia su comportamiento. La discusión, cargada de acusaciones mutuas, dejó en evidencia las fricciones y la falta de armonía entre los participantes del reality show.

Kike Calleja no dudaba en animarle a que contara por qué Ángel le pidió dinero a su madre, Bárbara Rey, y ésta no se lo dio. “Kike no puedo hablar de una menor”, respondía.

Al final, aunque la disputa entre Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego se resolvió de forma temporal lo que tenemos claro es que esta discusión no ha acabado aquí y que los conflictos en Playa Olimpo continuarán.