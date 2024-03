Laura Matamoros se ha convertido en una de las concursantes más esperadas de la nueva edición de Supervivientes. Después de que el pasado jueves Laura Madrueño anunció que dos nuevos concursantes participarían en esta edición y que sus iniciales eran L.M y F.J, los rumores no cesaron. Aunque la duda tampoco duraría mucho ya que todas las fuentes apuntaban a que serían Laura Matamoros y Kiko (Francisco) Jiménez, tal y como ha sido.

Este domingo, antes de lanzarse desde el helicóptero, Laura se mostraba entusiasmada de volver a vivir esta aventura extrema en Honduras, donde ya estuvo en 2017 con el propio Kiko.

¡Makoke a la calle!

Laura muy emocionada antes de su salto se mostró entusiasmada por volver a la isla pero también su preocupación por separarse de los dos hijos que tiene junto al cocinero Benji Aparicio: "Lo más difícil será estar tan lejos de ellos. Ya he vivido la experiencia de ser superviviente, vengo a disfrutar. Llegaré hasta donde pueda, pero me aterra la idea de no poder comunicarme con mis hijos".

Ante la pregunta de Sandra Barneda sobre a quién dedicaría su salto desde el helicóptero, el segundo para ella, Laura fue clara: "A mis hijos". Pero también sorprendió al añadir algo más: "También se lo dedicaré a una persona que sé que está en el plató y que está muriéndose de envidia por no poder hacer este salto. ¡Makoke a la calle!". Y sin mediar palabra saltaba del helicóptero.

Laura hace así referencia a un meme que se volvió muy popular hace ya muchos años, cuando la ex mujer de Kiko Matamoros, Makoke, participaba en Gran Hermano VIP. Desde el plató de Sálvame y cada vez que tenía ocasión, Belén Esteban gritaba “¡Makoke a la calle!” pidiendo la expulsión de la modelo. Esta frase se convirtió en un meme y recientemente se ha vuelto a hacer popular. De ahí la frase de Laura Matamoros.

Las lágrimas de Makoke

Los colaboradores y la propia Makoke, que se encontraba en directo en plató, no daban crédito y la protagonista no era capaz de reaccionar a las palabras de Laura.

“Estaba viéndola y me estaba emocionando porque cuando la he visto llorar porque me puedo imaginar lo que es echar de menos a tus hijos, estaba empatizando con ella y me estaba pareciendo un salto muy bonito”, decía Makoke.

“Me hubiera gustado que en ese momento no se tenga que acordar de mi, es que no lo entiendo”, añadía Makoke visiblemente emocionada.

La ex mujer de Kiko Matamoros explicaba que a ella llevan llamándola “toda la vida” para que participe en Supervivientes y nunca ha querido ir, de ahí también su sorpresa por las palabras de Laura.

Al ver que la madrileña se emocionaba, la presentadora, Sandra Barneda, se sentaba a su lado para intentar animarla y Makoke reconocía que no se lo había tomado mal por ella “pero yo tengo prioridades en mi vida…”, decía con lágrimas en los ojos.

Barneda era la encargada de explicar que no se lo tomaba mal pero ella si no por la hija que Makoke y Kiko Matamoros tienen común, Anita, y que es hermana de Laura. Ambas se llevan estupendamente como vemos a menudo en redes sociales y de ahí el dolor de Makoke.

“No lo entiendo porque últimamente me cruzaba con Laura, teníamos conversaciones en maquillaje y… no se… es que no lo entiendo”, concluía Makoke.

Lo que está claro es que Laura Matamoros tiene muy presenta a la ex mujer de su padre ya que uno de los vetos que firmó con la organización para poder participar en Supervivientes fue que Makoke no pudiera participar en esta edición del programa y evitar toparse con ella.

.