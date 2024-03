Las pruebas en Supervivientes 2024 son difíciles y son para darlo todo. Obtener las recompensas semanales no es fácil y los supervivientes no paran por tal de conseguirlas.

La prueba semanal de este domingo ha sido durísima. Los habitantes de Playa Olimpo y Playa Condena se han tenido que enfrentar al difícil reto de rescatar unas gigantes piezas de madera del agua, soltarlas de sus amarres y llevarlas hasta la arena. Una vez allí, uno de los concursantes (subido a una alta escalera) fue el encargado de dirigir a otros dos participantes para que colocaran las piezas hasta formar un rompecabezas que la organización únicamente le mostró durante 15 segundos.

Un reto duro y de trabajo en equipo que ha dejado a todos los participantes exhaustos. Finalmente el equipo de Playa Condena ha resultado ganador del reto al lograr resolverlo en menos tiempo que sus rivales.

Esta prueba nos ha dejado diversas escenas para el recuerdo. La primera de ellas a Carmen Borrego en la arena, desesperada porque no tenía fuerzas para arrastrar las piezas; la de Zayra llorando tras perder la prueba y el incidente que ha sufrido Claudia Martínez con su bikini.

Claudia Martínez, casi sin bikini

La influencer ha sido una de las encargadas de rescatar las piezas de madera del mar de su equipo de Playa Olimpo. En su ir y venir, entrar y salir del agua, la madrileña ha sufrido un inesperado percance: una de las cuerdas de su bikini se soltaba.

Justo cuando estaba sacando una de las piezas del agua junto a su pareja, Mario, hemos podido ver a la joven que, apurada, intentaba agarrarse la parte de abajo del bañador para no perderla. Entre risas ha logrado agarrarla y que no se le cayera. Un incidente que no ha pasado desapercibido para las cámaras del programa y para la presentadora que señalaba que la influencer había sufrido este percance.

Zayra rompe a llorar tras terminar una prueba de recompensa muy dura para todos: "Para mí esto no es un juego. Estoy harta" 🏝 #ConexiónHonduras1 https://t.co/HPhTaE4LLl — Supervivientes (@Supervivientes) 11 de marzo de 2024

Supervivientes, un año más

Supervivientes es uno de los realitys más populares de la televisión donde un grupo de famosos intentan vivir en una isla con recursos limitados y enfrentándose a una serie de desafíos físicos y mentales. El programa se desarrolla en un formato de competencia, donde los concursantes compiten entre sí para permanecer en la isla y ganar premios o recompensas que les hagan la vida un poco más fácil.

Los participantes participan en diversas pruebas de supervivencia, que pueden incluir la búsqueda de alimentos, la construcción de refugios o la creación del ansiado fuego con el que cocinar. Además, se enfrentan a desafíos emocionales, ya que deben convivir en un entorno extremo con personas desconocidas o con las que pueden tener conflictos. De hecho es lo más fácil que puede pasar.

La audiencia es quien determina quién permanece en la isla y quién es eliminado. Votando de forma gratuita a través de una app, el público puede participar en expulsar al concursante que desee. Al final del programa habrá un ganador que se embolsará un suculento premio económico después de tres meses, aproximadamente, de dura supervivencia.

La edición de Supervivientes 2024 ha comenzado como un verdadero espectáculo lleno de emociones, desafíos y momentos inolvidables. Desde su inicio, los concursantes se están enfrentando a condiciones extremas en la isla de Honduras, luchando por sobrevivir en un entorno hostil y desafiante.

Los concursantes de esta edición ya se enfrentan a esta difícil supervivencia. Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo, Lorena Molote, Kike Calleja, Carmen Borrego, Rocío Madrid, Pedro García Aguado, Claudia Martínez, Mario, Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Gorka Ibarguren, Laura Matamoros y Kiko Hernández están dándolo todo para aguantar este reto.