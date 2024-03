El lunes, durante 'Tierra de nadie', Zayra Gutiérrez era evacuada de urgencia de los Cayos Cochinos con fuertes dolores de espalda a causa de un ataque de ciática que había sufrido el día anterior. El equipo médico de Supervivientes decidía trasladarla de manera temporal a una habitación de un hotel para mantenerla en observación -y aislada- hasta este jueves y ver cómo iba evolucionando de su lesión.

Desgraciadamente no ha habido grandes avances en su estado. Abatida, la hija de Arantxa de Benito y Guti conectaba durante la gala con Jorge Javier Vázquez y revelaba cómo se encuentra tras varios días de reposo absoluto: "Me duele todo el cuerpo... de cabeza estoy bien, pero tampoco estoy en mi esplendor máximo", ha reconocido con muy mala cara. Al principio Zayra ha querido hacer ver que tenía mucho dolor y que no podía levantarse para ir al baño sola. Incluso ha llegado a afirmar que había estado vomitando todas las noches.

Cuando Jorge Javier le ha preguntado qué tal estaba de ánimo ha dicho lo de que de cabeza se encontraba bien y al oír la respuesta del presentador ha dado un giro. Jorge Javier le ha venido a decir que si de cabeza iba bien, estaba bien para quedarse, a lo que ella ha reculado y ha dicho que tampoco estaba tan bien. Es más que evidente que Zayra está dolorida pero también es más que evidente que se quiere volver a Madrid.

No llevaba ni una semana en el concurso y ya lloraba porque echaba de menos a su novio y, también es más que evidente que la supervivencia no es lo suyo, así que su dolor le está viniendo genial para forzar su vuelta a España.

Para animarla y hacer más llevadera esta situación, Jorge Javier ha dejado que su novio Miki hablase con ella para transmitirle ánimos. "El bebé está fenomenal y cuando te ve por las tardes sonríe, yo estoy encantado contigo. Y papá está al 100% contigo, orgullosísimo de ti. Que te acuerdes de lo que te han enseñado en casa. Esto depende de tu fuerza, de tu cabeza... los dolores vienen y se van, pero tú ve a por ello, a por el concurso mi vida" le ha dicho. Un mensaje con el que Zayra, emocionadísima, no ha podido evitar las lágrimas.

La decisión final

La decisión que han tomado los médicos sobre ella, como le comunicaba el presentador en directo, es que continúe por el momento bajo tratamiento y supervisión médica hasta que tengan los resultados de las pruebas que se le han efectuado. Y aunque técnicamente sigue siendo concursante del reality, esta semana Zayra no puede nominar ni estar nominada, una decisión sin precedentes en el programa pero más que entendible ya que la concursante lleva desde el domingo encerrada en una habitación.

La joven, desolada, decidía mandar un mensaje en directo a su hijo Hugo, que este jueves cumplía 11 meses: "Bebé, te amo mucho, felices 11 meses, estoy muy orgullosa de ser tu madre y del padre que he elegido para formar esta familia".

Aunque Supervivientes no ha revelado cuándo tomarán una decisión definitiva respecto al futuro de la influencer, todo apunta a que será el domingo, durante el debate con Sandra Barneda, cuando sepamos si Zayra puede o no continuar en el reality.