Acaba de comenzar una nueva edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, que augura un importante éxito para la cadena. Y aprovechando este lanzamiento, una exconcursante del reality ha decidido contar todo los secretos del programa, señalando que la realidad supera con creces lo que ven los espectadores en su casa: "No te dejan llevar nada con lo que te puedas entretener".

La exconcursante que lo ha contado todo ha sido Marta López. Y lo ha hecho en 'Vamos a ver', el programa presentado por Joaquín Prats en el que colabora la madrileña. Marta López explicó que, por ejemplo, no puedes pescar siempre que quieres, ya que para llevar a cabo esta labor necesitas ir con un buzo que garatiza tanto su seguridad como la grabación de imágenes. Y además, no es tan sencillo pescar, sobre todo cuando no tienes gafas de buceo, como explicó la exconcursante.

En cuanto a los objetos que los supervivientes se llevan a la isla, no todos están permitidos. En el caso de Marta López, ella quería llevarse una pulsera de la virgen de Covadonga y la organización se opuso, se entiende que por motivos de seguridad. Sin embargo, la colaboradora de Vamos a ver aseguró que no se tiraría del helicóptero sin su amuleto y al final sí le permitieron llevar la pulsera, pero a cambio le quitaron un chubasquero.

Y también estaban prohibidos objetos que pudiesen entretenerles durante su estancia en la isla, como apuntó.

Supervivientes se ha erigido como uno de los reality shows más icónicos y exitosos de la televisión española, manteniendo su relevancia desde su estreno en el año 2000 en Telecinco, donde continúa siendo uno de los programas más seguidos en el panorama televisivo nacional.