Feliz con Carla Flila aunque resistiéndose por el momento a posar con la influencer a pesar de que su relación -que comenzó hace varios meses- está totalmente consolidada, Nagore Robles ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder este jueves los Premios Ídolo.

Esquiva a la hora de hablar de su vida privada, la tertuliana sí se ha pronunciado sobre la guerra que mantienen Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo, a los que ella conoce muy bien ya que mantuvo un noviazgo con Sofía Cristo entre 2011 y 2013; y desde su ruptura, nunca han dejado de ser amigas.

"Yo a Bárbara como madre no la conozco. Conozco a la mía, a las demás no, no me gustaría juzgar a ninguna mujer como madre. La conozco y hemos pasado muchos momentos juntas de realities y de todo, pero del tema de esta familia prefiero no hablar" ha reconocido cuando le hemos preguntado por la vedette.

Sin embargo, como comentarista de realities que es, Nagore ha opinado sobre el concurso que está haciendo Ángel Cristo en Supervivientes, y sus declaraciones nos han dejado impactados porque, a pesar de no decirlo claramente, deja entrever que comprende la actitud del que un día fue su cuñado: "Creo que es un chico con muchos traumas, que le ha costado muchísimo dar este paso de entrar en la tele, muchísimos años. No creo que lo haya dado en el mejor momento y me da mucha pena, creo que ha tenido una vida muy difícil" ha confesado, afirmando que lo que desea es que "este concurso le sume y no le reste, la verdad".

Sí ha querido dejar claro que habla de él "como concursante". "Yo no me posiciono en esas guerras, menos en las familiares, pero ojalá que la vida le de a Ángel toda la felicidad que merece y que no ha tenido" ha añadido, asegurando que no tiene "ni idea" de lo que el hijo de Bárbara Rey ha asegurado en la isla de que su hermana Sofía es una víctima en toda esta historia.

"Como cuando a un perro maltratado le haces una caricia y te muerde"

Y, aunque no quiere entrar en el delito de alzamiento de bienes que ha aceptado la artista tras pactar con la Fiscalía, Nagore sí ha admitido que entendió que Ángel no quisiese leer la carta que le hizo llegar su madre porque "en un reality estás aislado y como es tan extremo entiendo que se quiera proteger y centrarse en lo que ocurre ahí. Quizás ese tipo de situaciones las quiera tratar en la intimidad y dejar todo lo de fuera lo más lejos posible porque afecta mucho".

"No sé si será lo mejor para él que se quede en el reality, pero la actitud que tiene es como cuando a un perro maltratado le haces una caricia y te muerde. Muchas veces veo situaciones en el concurso con sus compañeros y su actitud no es la más tranquila posible, me da mucha pena, espero que sepa darle la vuelta y que este concurso le sume. Yo les tengo un gran cariño y me da mucha pena la situación. Espero que todo se solucione" ha confesado.