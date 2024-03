Siguen las desavenencias en Supervivientes de todos (menos Arantxa del Sol) contra Ángel Cristo Jr. Los competidores de Playa Condena han empezado a trazar un plan conjunto, buscando revitalizar su participación en el concurso y centrándose particularmente en la conducta del hijo de Bárbara Rey. "Le aplaudían mogollón, pero porque tenía mogollón de amigos del público. Nunca es tan real el aplauso o el abucheo", incidía Carmen Borrego, la precursora de la estrategia, evidenciando su percepción sobre cómo la audiencia ve a Ángel.

La hermana de Terelu no le perdona a Ángel el comentario que hizo sobre su madre (la llamó la “viejita” aunque explicando que lo había dicho su pareja y no en todo despectivo) y cree que lo mejor para “desenmascarar” a Ángel es cambiar de estrategia. "¿Qué tenemos que cambiar la estrategia? Creo que sí, porque al final nosotros no hemos hecho nada en contra de ellos", expresó, instando a los demás supervivientes a repensar sus tácticas en el juego, enfatizando la importancia de cambiar en función de la percepción del público.

Kike Calleja, por su parte, expresó su descontento con la situación actual en torno a Ángel, preocupado por la posibilidad de que se esté proyectando una imagen distorsionada de los hechos. Carmen respondió con seguridad: "Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila", cerrando cualquier duda sobre su integridad moral en este asunto. Kike asintió, reconociendo que él también se sentía libre de culpa ante la situación que se había generado con el hijo de Ángel Cristo quienes les acusa de malos compañeros.

Mario, sin embargo, no pudo evitar señalar los errores de Ángel Cristo, refiriéndose específicamente a un incidente que simbolizaba para él la "maldad" de Ángel: el descuido con un coco que había dejado sin avisar a nadie. "Esta es la maldad a la que me refiero, el hambre que estamos pasando... y me encuentro que ha dejado esto sin decir nada", relató, sosteniendo el coco como evidencia de su argumento.Así que pidió a sus compañeros que “no le hagamos más víctima, por favor os lo pido", sugiriendo que enfocarse en victimizar a Ángel podría no ser la estrategia más beneficiosa para ellos.