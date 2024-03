Laura Madrueño saltó la fama en nuestro país al convertirse en uno de los rostros más conocidos de El Tiempo en Mediaset. Esta madrileña nació en 1986 y estudió Comunicación Audiovisual. Lleva 10 años trabajando en Telecinco y aunque empezó como redactora en los Informativos acabó dando la información meteorológica.

Laura Madrueño en Supervivientes

Supervivientes es uno de los realitys más populares y de mayor duración en nuestro país, donde los concursantes son llevados a un entorno aislado y desafiante para poner a prueba sus habilidades de supervivencia. La incorporación de Laura Madrueño al equipo de presentadores de Supervivientes marcó en 2022 un nuevo capítulo en su carrera, permitiéndole demostrar su versatilidad y su habilidad para ponerse delante de las cámaras en un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrada.

Y no lo ha tenido fácil porque su predecesora le había puesto el listón muy alto. Lara Álvarez estuvo muchos años al frente de las galas desde las playas de Honduras y los espectadores estaban “acostumbrados” a la asturiana.

Su rol en Supervivientes está siendo el de acercar al público las aventuras y desventuras de los concursantes, facilitando un puente entre las emociones y experiencias vividas en el entorno extremo del reality y la audiencia en casa. Laura ha sabido manejar con maestría los retos que implica la presentación de un programa de esta naturaleza, desde mantener el interés del público hasta gestionar las dinámicas complejas que surgen en el desarrollo del concurso.

Su sonrisa, sin duda, se ha convertido en su buque insignia y junto a su dulzura ha conseguido traspasar la pantalla.

Críticas en las redes sociales

Como no podía ser de otra forma (desgraciadamente) las mayores críticas a la presentadora le han llegado a través de las redes sociales. Y, claro, no se iban sólo a limitar a su trabajo como presentadora, que te puede gustar más o menos, si no a su cuerpo.

En redes sociales opinar sobre el cuerpo de otras personas parece que se ha convertido en deporte nacional y los “comentaristas” no son conscientes de que no es relevante su opinión y del daño que pueden causar en el que recibe el comentario.

Las críticas le han llegado a Laura Madrueño por un vídeo en el que se ve a la presentadora, en bikini, saliendo de bucear en el mar con unas enormes aletas y unas gafas. Muy sonriente, Laura explica que antes de empezar el día le gusta sumergirse y ver la fauna marina y comenta qué peces ha podido ver.

Pero da igual, hay que opinar sobre su cuerpo, aunque hay gente que parece que su delgadez le ha causado verdadera alarma. En la cuenta de Instagram del programa hemos podido leer: “Madre mía, con lo guapa que sales en las galas y lo normalita que estás así”, “Demasiado delgada, no parece sana”, “Ese bikini no te hace barriga y un cuerpo raro y tú eres muy guapa”, “Este año está delgadísima! Mamma mia los estereotipos” o “Se está quedando demasiado delgada”. La solución para los internautas está en cambiar la alimentación y le recomiendan: “Cómete un cocido” y “Ofuuu Laura un puchero de tu madre un día a la semana te vendría de lujo”.

Aunque, afortunadamente hay gente que todavía recuerda ciertos mensajes no que nos parecen fundamentales: “Cuando dejéis de opinar sobre el cuerpo de los demás empezaréis a ser felices.”, “Estoy tan harto que la peña opine del físico de los demás, comparando y tal Laura lo hace muy bien encarguense de sus vidas sin sentido”. Por supuesto, la madrileña también tiene admiradores que le dedican unas bonitas palabras: “Despiertas más interés tú que los concursantes en las galas”, “Laura es un Amor de persona me encanta”