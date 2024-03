Arkano atraviesa un periodo complicado en Supervivientes. La falta de comida comienza a hacer mella en su estado físico, y una muestra clara fue el momento en que perdió el conocimiento en la orilla, siendo sostenido por Javier Ungría para prevenir que se golpeara contra el suelo. Durante un episodio reciente con Jorge Javier Vázquez, el rapero compartió su experiencia acerca del incidente.

Las imágenes del momento en que Arkano se desmayó son realmente impactantes. En ellas puede verse al alicantino pálido y perdiendo la noción del espacio, parece totalmente ido. “Ha sido un momento en el que he salido de esta realidad, se me ha ido todo a negro, estaba volviendo no sabía donde estaba, he pasado bastante miedo pero bueno supongo que forma parte de la experiencia”.

En la Palapa, el alicantino reconocía que aún se sentía desanimado: “Estoy un poquito de bajón, se nota el tiempo de aquí, noto la energía baja y el tener a Rocío nominada me pone bastante triste”. Jorge Javier intentaba animar al rapero para continuar: “Es importante anímicamente, estáis en se momento de adaptación, enfrentándonos a una nueva realidad. Las imágenes ponen los pelos de punta pero hay que seguir y aguantar”.

El rapero alicantino no ha sido el único en sufrir un desmayo durante el concurso. Aurah Ruiz y Carmen Borrego también han sufrido un episodio de estas características debido a la falta de alimentos.

Otro terrible mazazo para el alicantino: la expulsión de su gran apoyo

Arkano se ha mostrado optimista en poder recuperarse y volver a estar al 100% en la isla pero no lo va a tener nada fácil ya que uno de sus grandes apoyo ha abandonado al isla: Rocío Madrid. La actriz ha sido la segunda expulsada de la edición y ha tenido que abandonar el programa, o eso pensaba ella, ya que ha ido a recalar a playa Limbo junto a Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote. El domingo, y tras las votaciones del público, uno de los tres pondrá finalmente rumbo a España.

Rocío Madrid no podía con la otra concursante nominada, Miri, y era la elegida para abandonar la isla entre las lágrimas de Arkano. Rocío afirmaba que había había conocido más a un grupo que a otro “pero lo suficiente como para que se queden para mí el resto de la vida". En ese momento, Jorge Javier le ha interrumpido para señalar que Arkano se estaba emocionando en directo tras la marcha de su amiga Rocío. Ambos se han dado un tierno abrazo. "Me lo llevo para el resto de mi vida y es un tesoro para mí haberlo conocido aquí", aseguraba la ya exconcursante de Supervivientes.

Los nuevos grupos y nominados

En el programa del jueves Supervivientes decidió volver a formar los equipos ya que consideraba que estaban muy poco nivelados, las fuerzas no eran las mismas para todos. Y decidió que fuera por azar. Los concursantes iban sacando un palito y finalmente los equipos quedaron compuestos de la siguiente forma:

En 'Playa Condena' vivirán: Rubén Torres, Arantxa del Sol, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz, Mario González, Claudia Martínez, Arkano y Carmen Borrego.

Los nominados de cada playa son Aurah Ruiz y Arantxa del Sol y Ángel Cristo y Kike Calleja.

Arkano nominaba a Aurah Ruiz porque “me tiene desquiciado, yo de verdad que lo intento pero no puerro más” mientras que la canaria le devolvía la nominación al alicantino. Parece que la mujer de Jesé estaba entre dos concursantes pero finalmente se decantó por el rapero.