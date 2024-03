En su emisión del sábado, laSexta Xplica se sumergió una vez más en los temas políticos y sociales que inquietan a la opinión pública. Esta vez, el programa puso de relieve la crisis de la vivienda y cómo la Ley de la Vivienda ha afectado negativamente la disponibilidad de viviendas en alquiler, una preocupación creciente para los españoles, según se refleja en un aumento del 7,9% según datos del CIS.

Idealista informa de un preocupante aumento del precio del alquiler en toda España, con un promedio del 10,1%. Ciudades como Madrid y Barcelona han experimentado incrementos aún mayores, llegando al 13,6% y 12,4% respectivamente. En algunas provincias como Segovia, Valencia y Palma de Mallorca, los incrementos han sido aún más pronunciados, alcanzando hasta el 24,6%. En Cataluña, donde se han identificado áreas de alta demanda, el alquiler de temporada ha aumentado en un asombroso 90%.

Durante el debate, Gonzalo Bernardos planteó la idea de considerar a los inquilinos extranjeros con mayor capacidad económica, mientras Carmen Arcarazo del Sindicato Llogateres Cataluña abogó por una regulación más estricta del alquiler temporal para proteger los derechos de los inquilinos. Arcarazo denunció: "Estas malas prácticas necesitan una mayor regulación en lo que respecta al alquiler temporal".

Diego Nister, un influencer, compartió sus dificultades para encontrar una vivienda en alquiler, a pesar de contar con un buen salario: "A pesar de tener un buen salario, no me dejan ser inquilino debido a mi edad y a pesar de tener a mis padres como aval". Nister denunció: "Me estoy encontrando pisos excesivamente pequeños por los que piden 1.120 euros mensuales".

El programa incluyó un debate acalorado entre los participantes, como Javier Díaz-Giménez, Gonzalo Bernardos y Afra Blanco. Blanco defendió a Nister, diciendo: "Te has explicado de maravilla y aquellos que te hemos querido entender, lo hemos hecho". Además, Blanco recordó la famosa frase durante la crisis: "Fue un fake que nos metieron", a lo que Bernardos respondió: "Todo era mentira". La confrontación llegó a su punto máximo cuando José Yélamo intervino para restaurar el orden: "No queráis hacer de apuntador, que para eso estoy yo. Y no queráis intervenir cada vez que habla un invitado. De verdad, insisto, me estáis cansando".