Saltaba la bomba el domingo en Supervivientes. Una más porque la noche estuvo cargada de momentazos. Pudimos ver de nuevo el show de Carmen Borrego: primero no se quería bajar de la barca para despedirse de sus compañeros (pensaba que la iban a volver a dejar en la isla…), hizo el lacrimógeno puente de las emociones, se enteró en directo de la separación de su hijo…

Y esto sólo de Carmen, pero también se vivió un intenso juego de recompensa en el que las redes sociales pillaron a Mario guardándose un trozo de la pizza XXL que su equipo de Playa Condena ganó. A Mario no el gusta perder ni a las canicas y si para estar fuerte y ganar las pruebas tiene que robar, se roba. Ahora habrá que ver el castigo que le impone la organización, que puede ir desde la nominación directa hasta no participar en el próximo juego de líder o algo relacionado con la comida.

Nagore Robles a Supervivientes

Otra bomba de la noche. El abandono de Carmen Borrego deja una plaza libre en Honduras. Muchas han sido las especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar, pero lo que no nos esperábamos es que la propuesta fuera en directo. Era Makoke la encargada de levantar la liebre y apuntar que Nagore Robles se postulaba como concursante.

Sandra Barneda, ex pareja de Nagore, recogía el guante y le hacía la propuesta a la colaboradora. Medio en broma medio en serio, Nagore se mostraba dispuesta pero tenía una condición: cobrar el mismo caché que la hermana de Terelu. Mucho se ha especulado con lo que ha cobrado Carmen Borrego esta edición y sin duda es la mejor pagada. Diversas fuentes señalan que serían unos 18.000 euros a la semana, desde luego una cifra nada desdeñable para Nagore.

Finalmente cuando se acabó el programa la colaboradora no dio una respuesta clara sobre si participaría o no, ya que todo era muy repentino y tenía otros compromisos profesionales. Así que se comprometió a hablar con las marcas con las que trabajar y comprobar si podía o no aceptar la oferta de la productora.

Lo que se dijo detrás de las cámaras

Ha sido Marta Peñate en la web de Supervivientes la que ha desvelado lo que ocurrió cuando los focos no estaban encendidos en Telecinco. La también ex concursante de Supervivientes ha explicado que Nagore “no daba abasto con el móvil. Nos contó que no paraban de escribirle sus familiares y sus amigos preguntándole si iba a ir a Honduras”.

“En petit comité nos dijo que ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas”, explicaba Marta que añadía que “sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté ‘no te preocupes porque yo tampoco me preparé’”.

En este sentido, Peñate explicaba que para Nagore no se trataba de un tema físico si no más bien de una preparación psicológica, de no tener tiempo para asimilar la nueva situación.

Además, Marta desveló que Nagore no cree que pudiera ganar si va a Honduras porque el público nunca haría ganadora a una persona que entra un mes más tarde. “Cosa que me da a entender que ella ya había pensado en todo lo que podría suceder, y hasta en las posibilidades que tendría de llevarse el maletín”, incide la canaria.

Posibles alianzas en Supervivientes

Marta cree que a Nagore le gusta mucho Ángel Cristo. Recordemos que la colaboradora fue pareja de Sofía Cristo, hermana del concursante, por lo que imaginamos que lo conoce bien. “Todos sabemos cómo es Nagore, si Ángel le hubiera parecido mala persona, no lo defendería. Me encantaría saber qué sabe ella que los demás no sabemos”, afirma.

Por último, explica que también le gustan mucho Gorka y Marieta y que no soporta a Blanca.