El paso de Ángel Cristo por Supervivientes está siendo bastante movidito. A las discusiones con la mayoría de sus compañeros suma sus constantes enfrentamientos con la organización del programa. El hijo de Bárbara Rey no deja de tensar la cuerda y las llamadas de atención de los diferentes presentadores del formato son una constante en cada gala.

El pasado domingo el concursante protagonizó un tenso enfrentamiento con Mario. Algunos de sus compañeros le acusan de tener una doble cara delante y detrás de las cámaras. Mario y Claudia señalaron que es una persona que aparenta un falso buenismo en las conexiones en directo, pero que fuera de cámara su actitud es otra.

"Al final lo de Ángel Cristo es lo de siempre, es provocar siempre por detrás para hacer que saltes", aseguró el concursante dejando claro que el hijo de Bárbara Rey está buscando dar pena a los espectadores.

"Tú y Claudia tenéis la ventaja de que nunca os vais a votar, es una vergüenza. Ellos lo único que quieren es subirse los seguidores. Me habéis dicho que no os compensa estar aquí, que ganáis más dinero fuera", destapó Ángel.

"Eres un falso, lo que has dicho aquí es que lo único que querías era pasar las horas, dormir y no hacer nada porque a la dirección y al programa los odiabas. Cállate la boca que eso es lo que decías, tres semanitas aquí y te pirabas a hacer programas fuera. Eso has dicho", desveló entonces Mario poniendo en entredicho el papel de Ángel en el concurso. "Eso no es verdad y no lo pienso ni aclarar", se limitó a responder.