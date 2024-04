Los comensales de 'First Dates' tienen todo tipo de prioridades a la hora de buscar el amor. El sexo resultó ser el aspecto más importante para María José, que llegó al restaurante del programa recordando algunas de sus relaciones frustradas: "En el amor me ha ido regular. Uno tomaba cosas que no tenía que tomar y no me gustaba nada. Otro me engañaba. Y otro la tenía chica".

En unos totales a cámara, llegó a recrear el tamaño con sus propias manos: "Más o menos así. Y de gorda así. Eso es muy pequeño". "Yo con un pene de menos de 15 centímetros no me entero", afirmó. Unas palabras que dejaron en shock a Carlos Sobera. "¿Y qué quieres que hagamos con el nombre cuando entre? ¿Quieres que le midamos o algo?", le preguntó a María José, que insistió en que el sexo es un aspecto importante para ella.

Minutos después entró por la puerta Ismael, y la primera impresión resultó ser buena para la comensal. "Me parece guapo, me gusta porque es buen caballero", aseguró cuando estaba a solas con el equipo del programa: "Tengo la curiosidad esa, de saber lo que habrá debajo. A ver si compensa todo".

Sin pensárselo dos veces, María José planteó su gran preocupación tan solo unos segundos después de conocer a Ismael: "Hay cosas que no te voy a preguntar, pero me gustan los chicos que estén un poco bien a la hora del sexo. No me gusta poco... Que esté bien, ya está". "No me esperaba que fuera tan directa, pero he aguantado bien el tirón", reconoció Ismael.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, María José no se anduvo con rodeos: "Me ha gustado todo. Eres muy caballero y me atraes. ¿Pero cómo andas de medidas?". "¿Tú tienes fijado algún tamaño en especial?", repreguntó Ismael, a lo que su cita respondió que "de 15 centímetros para abajo es un poco pequeña". "La mía te garantizo que menos de 15 en ese estado no está", aseguró el sevillano. Aclarado esto, ambos quisieron tener una segunda cita.