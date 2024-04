No ha sido una semana fácil en Supervivientes para Mario y Claudia. La pareja de La isla de las tentaciones entraba en el concurso junta y lograba permanecer en las mismas playas y juntos hasta este jueves.

Todo empezó a desmoronarse tras las últimas nominaciones en las que los votos secretos de los desterrados nominaban a Mario y el líder, Torres, en una decisión de estrategia nominaba a Claudia. La pareja nunca se había expuesto a la audiencia y sus compañeros creen que juegan con ventaja a la hora de participar juntos (aunque son concursantes independientes) ya que tienen ventaja en cuanto a las votaciones, comida, estado anímico…

El jueves la audiencia decidió expulsar a Mario. La actitud del concursante siempre beligerante, siempre quejándose de todo, haciendo trampas y quedándose comida no han gustado al público que quizá también quiere ver a Claudia concursando en solitario.

Despedida lacrimógena y la “puntilla” de Mario

La despedida en la Palapa de Mario y Claudia fue lacrimógena y contradictoria. Mario parecía estar razonablemente contento de su expulsión ya que llevaba varias semanas pasándolo mal en Honduras y echando mucho de menos a su hijo, Claudia se derrumbaba completamente.

Pero esto no acababa así ya que Supervivientes le daba la opción a Mario de participar en la repesca para volver a ser concursante, algo que rechazó. “Mi mente ahora mismo está con mi hijo y con mi familia fuera. No quiero participar en la repesca”, explicaba. “Según me estaba despidiendo de la gente yo ya me estaba viendo durmiendo con mi hijo, durmiendo con mi madre, con mi padre, comiendo con mi hermano…”, le explicaba Mario a Laura Matamoros que sí que participaba en la repesca y que finalmente volvía a la Palapa. “Un error que he cometido yo aquí ha sido reprimir mis sentimientos de tristeza sobre mi hijo, echarle de menos, sabía que lo tenía que evitar para no abandonar. Esta última semana me he permitido llorar y he estado mejor pero me he puesto cuando me han expulsado”, decía Mario y añadía que “voy a enfadar a mucha gente”.

Estas imágenes se las ponían el domingo a Claudia que se encuentra en observación tras tener que abandonar la playa por problemas intestinales. Claudia no daba crédito a lo que estaba escuchado y se preguntaba por qué su novio había tomado esa drástica decisión. “No me parece egoísta, al final su concurso pero me da mucha pena porque era el ganador indiscutible”, decía Claudia que explicaba que “no ha tenido la oportunidad de ser él, le ha costado adaptarse, y ahora esta semana lo estaba haciendo”. Por último añadía: “Lo respeto pero no lo entiendo, me ha sorprendido”.

Momentos después Sandra Barneda volvía a hablar con ella y explicaba que estaba triste y decepcionada pero “si dice que no puede, no puede pero nos ha costado muchísimo estar aquí y ya que estaba metido… no entiendo… es una oportunidad muy grande”.

La continuidad de Claudia, en el aire

Claudia recibía esta noticia aislada de sus compañeros después de tener que ser evacuada por un cuadro gástrico por el que le han hecho varias pruebas médicas. “Las pruebas que se te han hecho no son concluyentes y tendrás que someterte a diversas pruebas más para poder decidir sobre tu continuidad en el programa”.

Claudia, completamente hundida, daba las gracias al equipo “porque me están tratando súper bien”. Habrá que esperar al martes en el programa con Carlos Sobera para saber si la concursante sigue en el concurso o si los médicos recomiendan que vuelva a España. La ventaja será que puede hacerlo con Mario y así cumplir su deseo de no separarse.