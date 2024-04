Ivana Icardi, exconcursante de Supervivientes y de Gran Hermano Duo, está rompiendo estos días Instagram y no precisamente por sus éxitos. Más bien está rompiendo las pantallas de los pobres seguidores que, incautos, no tiene quitado el volumen de sus teléfonos. La exmodelo argentina, famosa por ser hermana del futbolista Mauro Icardi, ha decidido probar suerte en el mundo de la música y el resultado no parece estar siendo el esperado.

Sus últimas publicaciones, vídeos en los que hace "covers" de canciones conocidas, están teniendo algunos comentarios positivos, pero, en general, sus seguidores no están muy contentos con su nueva profesión. "Que alguien le diga que ya basta"; "¿Otra vez?, nnooo"; "Que alguien le corte internet a esta chica y deje de hacer el ridículo"; "Al principio no sabía cantar, pero al final tampoco"; "Dedícate a otra cosa"... son algunos de los mensajes que le dejan.

Lo que sí es cierto es que las interacciones de su canal están subiendo como la espuma ya que los comentarios para criticarla se pueden contar cientos. En uno de sus vídeos llegó a acumular más de 1.200 mensajes.

Ella lo explica: "En el oído izquierdo solo oigo el 25%"

Estos comentarios no han sentado del todo bien a Ivana, que ha contestado desvelando una intimidad que no se conocía. "He visto muchos comentarios sobre mi sordera porque sé que lo hacen de broma para hacer el chiste por el tema de cantar, pero nada más lejos de la realidad porque en el oído izquierdo solo oigo el 25%", aseguraba la exconcursante de Gran Hermano Duo. "Esto me lo revelaron cuando era una adolescente que fui a hacerme unas pruebas y me lo detectaron", añadió.

La modelo también afirmó que podría tener el mismo problema en el otro oído, como le han hecho saber en pruebas recientes. "Hace poco me dijeron que en mi oído derecho quizá esté perdiendo también un poco de audición". Un problema que le tiene muy preocupada, ya que, de ir a peor, podría acabar perdiendo la audición completa y con ello la capacidad de hablar.

"Lo que más me preocupa es que me han dicho que puedo perder también el habla si no me pongo audífonos, que yo en ese momento [en la adolescencia] no quise ponérmelos y tampoco hice caso a hacerme una resonancia que fue lo que me recomendaron en ese momento", detalló, sobre el informe médico que le dieron después de las diversas pruebas a las que se sometió.