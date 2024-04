El pasado viernes, Pasapalabra perdía temporalmente a uno de sus concursantes más emblemáticos. Nada más comenzar la emisión, Roberto Leal tuvo que anunciar la baja del riojano Moisés Laguardia y un cambio en la mecánica del bote.

Hasta su regreso, Óscar Díaz se enfrentará al ganador histórico Pablo Díaz cada tarde por 100.000 euros. Mientras tanto, el bote de 1.708.000 euros quedará pausado. "Dejamos ese bote congelado hasta que vuelva Moisés", explicó el presentador.

La vuelta de Moisés

Después de 226 programas, Moisés ha tenido que ausentarse durante unos días por motivos de salud, según anunció Leal el pasado día 12: "Moisés no va a poder estar en el programa de hoy [por el día 12]. Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuánto tardará, porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir".

"Le esperamos prontito. Son cosas que pasan, la vida a veces enreda. Así que nada, deseando que entre por la puerta otra vez", expresaba su rival Óscar Díaz ante su parón.

Sin embargo, ya se ha anunciado su regreso al concurso. Este miércoles 17 el riojano volverá a concursar y coincidirá, además, con el aniversario del concurso. Con el programa del 17 de abril, se cumplirán 1.000 emisiones desde que el formato se trasladó de Telecinco a Antena 3 en 2020.

A su vuelta, se reactivará el bote y se volverá a producir el esperado duelo entre Óscar y Moisés por llevarse más de un millón y medio de euros.

La enfermedad que padece

Aunque se desconoce el motivo exacto por el que Moisés se ha visto indispuesto estos días en 'Pasapalabra', no es la primera vez que el concursante tiene que pausar su lucha por llevarse el bote. En la etapa de Telecinco, se ausentó en tres ocasiones: en 2014, 2016 y 2018. En 2023 volvió al concurso, ahora en Antena 3, y desveló qué enfermedad sufría.

Moisés padece dermatitis atópica y, a principios del año pasado, sufrió un brote grave. "Lo he pasado muy mal los primeros meses. Gracias a su tratamiento [de sus médicos] estoy pudiendo volver a hacer vida normal y, entre otras cosas, he podido venir aquí", desvelaba hace un año en el programa, antes de enfrentarse al rosco final.