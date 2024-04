Los Mozos de Arousa se han ganado un sitio en el corazón de los espectadores de 'Reacción en cadena', programa de Telecinco en el que este equipo, formado por tres jóvenes de la asociación homónima de Vilagarcía de Arousa, siguen participando casi un año después de su entrada al concurso.

La expectación por descubrir hasta cuándo dura esta aventura a través del espacio de Mediaset presentado por Ion Aramendi ha hecho que gran parte de la audiencia advierta hasta el más mínimo cambio de una velada a otra. Y claro, eso es lo que sucedió recientemente con Borjamina -miembro y portavoz del equipo-, que tuvo que dejar que fuese Raúl quien asumiese su cargo.

Así lo ha confirmado este lunes el pontevedrés a través de una publicación en su perfil de X (antes Twitter): "En el programa de ayer [domingo] no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano. Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl", ha anunciado.

"Está saturado"

Cabe recordar que durante la emisión en antena, Raúl ya detalló el motivo de este cambio: "Está saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra", confirmó. Y es que, como es lógico pensar, la presión de tener que lidiar con dilemas a la hora de comunicar una respuesta definitiva ha terminado por pasar factura también a un Borjamina que se ha hecho a un lado en la portavocía, tanto por el bien personal como por el equipo.

Apoyo incondicional

Asimismo, el participante de 'Reacción en cadena' ha recibido el apoyo y cariño súbito por parte de los fans del programa. "Mucho ánimo y que sepas que vales mucho, ojalá nuestros jóvenes te tomen de referencia. Fuerza cariño que tú puedes, un abrazo enorme", ha comentado uno de sus seguidores.