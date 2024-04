Los concursantes de Supervivientes están dispuestos a todo por llevarse algo de comida a la boca. En cada prueba dan lo máximo de sí para conseguir algunas de las recompensas que el programa les proporciona si ganan, por eso, en ocasiones, sacan fuerzas de donde no las tienen y se llevan por delante lo que haga falta.

En la gala de 'Conexión Honduras' se vivió un momento de gran tensión durante una de las pruebas en las que los concursantes debían meterse al agua para hacerse con una boya que debían trasladar a la orilla e introducirla en un cesto. El concursante que lo hiciera vencería.

El duelo quedó entre Kiko Jiménez y Pedro García que protagonizaron un duelo sin precedentes que incluso obligo a la organización a intervenir. El presentador de 'Hermano Mayor' hizo todo lo posible por intentar arrebatarle la bola a su compañero llegando incluso a ahogarle.

Las reacciones del público

"No os hagáis daño por favor", pedía Laura Madrueño. "Que no ahogue a Kiko", pedía Sandra Barneda desde plató. "¡Cuidado! A ver, no quiero sustos. Chicos, por favor", les gritaba la presentadora al ver que los concursantes se estaban poniendo en peligro.

"Ha sido duro, ha sido duro, pero lo importante es que espero que los dos no nos hayamos hecho daño. Los dos hemos sido muy competitivo y es que el juego es lo que tiene. Yo lo siento Pedro si te he hecho daño en algún momento", decía Kiko Jiménez visiblemente exhausto tras el enfrentamiento contra su compañero. "Vamos a sentarnos, que Kiko está un poquito mareado. Siéntate un poco Kiko", decía Laura al ver que el concursante estaba un poco desorientando.

El enfrentamiento entre Kiko y Pedro fue de los más comentado de la gala. Los espectadores no pasaron por alto la actitud de Aguado e incluso llegaron a tachar de "sucio" su juego.