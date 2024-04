La precipitada salida de la isla de Supervivientes de Claudia Martínez dejó a la audiencia bastante preocupada. El domingo Sandra Barneda hablaba con la catalana y le comunicaba que su aislamiento debía de continuar debido a que las pruebas que le habían realizado hasta el momento no eran suficientes.

El equipo médico quería seguir revisando el estado de la concursante y quería hacerle otro chequeo para determinar por qué estaba sufriendo fuertes dolores abdominales y qué tratamiento seguir. A partir de ahí, se decidiría su continuidad en el concurso.

No es la primera vez en esta edición que un concursante tiene que abandonar la aventura por problemas médicos. La primera de ellas fue Zayra Gutiérrez que sufrió un ataque de ciática que le impedía mantenerse en pie y la tenía con muchos dolores, por lo que el equipo médico recomendó su vuelta a España.

Qué dice el parte médico de Claudia

Era este miércoles cuando Carlos Sobera leía el parte médico de Claudia después de una larga espera: "La paciente sigue estable y comienza a tolerar la dieta. Se han realizado análisis de sangre y ecografía abdominal. Estamos a la espera del resultado de serología para el helicobacter", comenzó diciendo el presentador. "Éste será el que decida si puede continuar en el programa", terminó por añadir.

Así pues Claudia debe seguir en aislamiento a la espera de que el jueves conozcamos el resultado de esta prueba en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño.

¿Qué es el helicobacter? Según hemos podido leer en la web del Hospital Clínic de Barcelona: “el Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria en forma de espiral que crece en el tubo digestivo y suele adquirirse durante la infancia. Está presente en más de la mitad de la población mundial y es una causa frecuente de úlceras estomacales. La vía de transmisión es la saliva, el vómito o la materia fecal, pero también puede transmitirse a través de alimentos y agua contaminados”. Además indica que los síntomas más habituales son “la acidez y el dolor estomacal agudo, las náuseas, la pérdida del apetito, los eructos frecuentes, la hinchazón y la pérdida involuntaria de peso”.

En el caso de que Claudia tuviera esta bactería deberían suministrarle antibióticos y el equipo médico decidirá si este tratamiento puede seguirlo en la isla o debería volver a España para poder recuperarse al 100%.

La reacción de su novio, Mario González

El último superviviente expulsado por la audiencia ya está en España. En el plató Mario se enteraba de la situación que está viviendo su novia Claudia y afirmó que está tranquilo porque “estaá controlada”. “Me da cosa que esté allí sola e incluso cuando me expulsaron le prometí que no le dejaría sola, así que me da pena verla así", decía Mario, pero Carlos Sobera le recordaba que había tenido la opción de volver participando en la repesca.

Las explicaciones de Mario no se hicieron esperar: "No era estar con ella estando en otra playa. A mí el concurso me ha podido superar las primeras semanas y para mí volver teniendo la cabeza fuera y a Claudia además en la valla de al lado, hubiera dado diez pasos hacia atrás", argumentó.

Pero Carlos Sobera apuntaba que la valla les separa pero les permite seguir viendose y teniendo contacto, a lo que Mario explicaba que su novia cuando se encuentra realmente mal es durante la noche, momento en el que él no puede estar a su lado.

Por su parte, el padre de Claudia le apoyó en su decisión aunque no la mayoría de los colaboradores del plató.

Finalmente, Mario hacía balance de su paso por Supervivientes: "El reality en sí ha sido muy duro. A mí me separó psicológicamente. Me intenté reponer y fue tarde pero analizándolo con calma estos días, me he comportado como me ha salido en cada momento. Cuando me he equivocado, he perdido perdón, y me siento orgulloso de las pruebas, del concurso que he hecho y de todo", reflexionó.