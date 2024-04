La visita de la novia de Ángel Cristo a Honduras no ha conseguido apaciguar los ánimos en Supervivientes y el hijo de Bárbara Rey sigue siendo el perejil de todas las salsas en Honduras. A medida que progresa el concurso, hace esfuerzos por suavizar las tensiones con algunos de sus compañeros, como por ejemplo con Gorka, con el que tuvo unas duras palabras tanto fuera como dentro de la Palapa, pero la lista de enfrentamientos sigue siendo considerable.

Durante una conexión con Jorge Javier Vázquez este jueves, el presentador insinuó que Gorka podría ser uno de los pocos amigos que Ángel mantendría post-concurso, se le preguntó a Ángel sobre con quienes seguro no mantendría una amistad. El hijo de Ángel Cristo respondió que eso se vería al finalizar el concurso, aunque había mencionado previamente que no sería amigo de Miri y Gorka, dejando la puerta abierta a cambiar de opinión. Agregó que dudaba de la amistad con los competidores del equipo contrario, enfatizando la naturaleza competitiva del programa: "No es un campamento de verano. Estamos aquí luchando por un premio muy grande". Ante la insistencia de Jorge Javier, Ángel optó por reservar su opinión para sí mismo.

La supuesta traición de Ángel a Arantxa del Sol

Arantxa del Sol, por su parte, no tardó en sentirse implicada en los comentarios de Ángel, expresando su decepción: "Para mí ha sido una gran decepción. Yo también lo consideraba mi amigo. Éramos un apoyo las primeras semanas, sobre todo porque teníamos a todo el mundo en contra". Pero como siempre, Arantxa no fue clara al explicar una percepción de deslealtad, agudizada por las historias que le llegaron de aquellos que ahora le pedían perdón a Ángel, describiendo un ambiente lleno de estrategias cambiantes: “Siento una gran decepción y sobre todo, una deslealtad tremenda, por muchas cosas que me han contado todos esos que ahora le piden perdón. Ahí hay una cantidad de estrategas que van al sol que más calienta”, decía la presentadora.

Pero ¿qué ha dicho tan grave Ángel de Arantxa del Sol? Nadie lo sabe a ciencia cierta, sólo sabemos que Kike Calleja habló con la asturiana sobre lo que el hijo de Bárbara Rey decía sobre ella y la asturiana brotó. Ya nunca más ha querido hablar del tema y ha cortado radical su relación con Ángel. Ni el propio Ángel lo entiende (y pasa del tema), ni nadie, pero ella sigue.

En este punto de la discusión también faltaba por saber la opinión de Ángel Cristo sobre la actitud que había tomado la presentadora con él. “Arantxa ha sido víctima de un teléfono escacharrado”, señalaba.

Los estrategias para Arantxa del Sol

En un punto de la discusión, cuando Jorge Javier la cuestionó sobre los supuestos estrategas, Arantxa dirigió su mirada hacia el equipo adversario, mencionando a varios como Miri, Blanca y, en ciertos momentos, a Gorka. Estos concursantes, según ella, ahora sonreían y le "hacían ojitos", indicando un juego de lealtades fluidas y oportunismo.

La metedura de pata de Arantxa del Sol

Y por si todo esto no fuera suficiente, la asturiana se ponían en el ojo del huracán de todos los comentarios tras unas palabras en las que explicaba que Marieta y Claudia era un gran apoyo para ella: “Marieta es un amor, es espontánea, tiene unos valores... La adoro (...) También Claudia, que la voy a echar de menos muchísimo”. Y ahí saltaba la bomba, ya que todavía no se sabía si la novia de Mario sería la expulsada o no. Claudia mostraba su sorpresa por este comentario de Arantxa y Jorgen Javier apuntaba que podía no ser la catalana la expulsada. Pero fue así y las redes ardieron con supuestas tramas en las que está todo pactado y que los concursantes ya saben las cosas con antelación.