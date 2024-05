'Masterchef' sigue de actualidad por asuntos muy alejados de lo culinario. Después de las declaraciones de Pepe Rodríguez en defensa de Jordi Cruz tras su última polémica, José Corbacho ha hablado cómo fue su experiencia en la segunda edición del 'Celebrity'.

"Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que también pusimos mucho de nuestra parte", comentó el actor y director, recordando lo antecedente de su temporada: "Fui a la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' y en la primera edición ya había habido como un enganche entre Fernando Tejero y Loles León, hubo unas peleas".

Corbacho sostuvo que el reality culinario intentó crear un ambiente de mal rollo entre los concursantes diciéndoles frases como "te ha robado Edu Soto" o "Silvia Abril te ha robado un tomate", aunque sin éxito en su caso: "A ver, a ver, a ver... Esto no va a funcionar, esto no irá a ninguna parte. Si Edu Soto me ha robado un tomate, nos hartaremos de reír".

"Entonces, optamos por hacer una edición un poco más alegre, divertida. Pero claro, entiendo que ellos intentan mantener toda la tensión y a veces tratan de buscar cosas que no son necesarias", afirmó.