La aventura de Supervivientes se terminó de forma absoluta para una Arantxa del Sol que fue de menos a más durante el concurso. Relegada a un segundo o tercer plano durante los primeros días, la asturiana supo encontrar su hueco y protagonizó varias tramas que le dieron mucha vida al concurso.

La más sonada y coincidiendo con lo que le ha pasado a muchos de sus compañeros, fue la polémica que mantuvo con Ángel Cristo. De pasar de ser amigos a no dirigirse la palabra en apenas unos días. Esta tensión y desmarcarse del hijo de Bárbara Rey benefició a Arantxa de cara a los espectadores y ganar protagonismo.

Sin embargo, todo tiene un fin y el de la canguesa ha llegado antes de poder disputar la final por ganar Supervivientes. En un tenso mano a mano con Miri, acabó por ceder y es por eso que deja Honduras de vuelta a Madrid, donde le esperan sus hijos y su gran amor, Finito de Córdoba.

Una de las primeras alegrías y, posiblemente, lo que más deseaba era recuperar su maleta con la ropa seca. Un regalo que ha recibido con los brazos abiertos, sobre todo por recuperar una de las pertenencias que más echaba de menos. "Qué ganas tenía de recuperar mis braguitas de algodón después de tantos días mojada y con los bikinis oliendo a humedad".

Las intimidades de Arantxa

No era la primera vez que la actriz, modelo y presentadora revelaba intimidades de pareja. Hace unos días, contaba su primer encuentro, casual, en un partido de fútbol benéfico, años antes de que fueran pareja.

"Pasaron unos años y volvimos a coincidir en un programa haciendo un especial de Navidad, yo acababa de salir de una relación, y tampoco estaba con la cabeza muy así, pero estaba con mi 'repre' hablando y me dijo: 'ese chico me gusta para ti' y me sacó su teléfono. Le llamé yo primero".

Sobre su marido aseguraba: "Es muy simpático, tiene esa gracia que tiene la gente del sur, cariñoso, en general, con todo el mundo". Y aseguraba que la relación se hacía "más fuerte cada año. Estoy mejor con él ahora que hace un montón de años".

A la pregunta de Marieta del "secreto" para que una relación dure tanto tiempo (Arantxa del Sol y Finito de Córdoba se conocieron en 1999 y se casaron en 2001), respondía que lo importante es "reírte mucho con tu pareja y ser cómplices", porque "llega un momento que os intuís, al final nada es fácil, pero mira, aquí estamos, quién nos lo iba a decir".