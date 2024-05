A su regreso a España, Claudia Martínez no ha dudado en acudir al médico para determinar que le ocurre. Una semana antes de su expulsión empezó a tener náuseas y dolores de barriga. En un primer momento, y al encontrarse con su novio, Mario González, concursando, se barajó la posibilidad de que se tratase de un embarazo, llegando a realizarse un test que dio negativo.

Semanas después, ya en casa, ha compartido con sus seguidores el diagnóstico final. "Desde que he llegado no paro de leer comentarios de que estoy bien y de que me he recuperado, a ver no. En Supervivientes me veíais bien porque hacía todo lo que podía, me veíais en la Palapa, en las galas y en el oráculo hablaba como una persona normal igual que estoy haciendo ahora, pero eso no quita que en momentos puntuales me duela muchísimo el estómago como me pasaba ahí".

La concursante aseguraba que en ningún momento ha disimulado ni fingido sus dolencias, pese a que muchos usuarios de redes sociales señalaban esa posible situación. "Yo he pasado unas noches horribles desde el día que me hicieron la prueba de embarazo, tenía muchas ganas de vomitar, un dolor horrible en la boca del estómago y había días que deliraba".

Al final, le han diagnosticado de Helicobacter pylori, una bacteria estomacal que debió de coger durante el concurso y que le ha acabado de lastrar. "Ya estoy medicada, he ido a dos médicos y tengo que ir a un tercero, pero obviamente estoy mejor porque me evacuaron de la playa un 20 de abril y ya llevo unas semanas comiendo bien y con el tratamiento", señalaba finalmente, dejando claro que no se ha inventado nada de lo que le acusan.